ATP Finals 2017. Ryan Harrison y Michael Venus: de París a Londres

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Ryan Harrison y Michael Venus son la octava pareja en cuanto a puntos conseguidos que participará en el ATP Finals de Londres 2017. Con 3.150 en su casillero, han aventajado en tan solo medio centenar de puntos a Oliver Marach y Mate Pavic, los suplentes del torneo junto a Raven Klaasen y Rajeev Ram. De hecho, junto a la pareja formada por los francés Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut, son los jugadores que menos torneos han necesitado para clasificarse, con tan solo trece.

Así se presentan en la capital británica el estadounidense y el neozelandés, sin nada que perder y mucho que demostrar en su primera aparición en el torneo de maestros. Harrison y Venus consiguieron el primer grand slam este año, triunfando en Roland Garros tras vencer en la final al mexicano Santiago González y al estadounidense Donald Young. Además, el oceánico estuvo a punto de conseguir otro entorchado en el US Open en la categoría de dobles mixto. Al lado de la china Hao-Cing Chan, tan solo la suiza Martina Hingis y el británico Jamie Murray le privó del título en la Gran Manzana.

Harrison y Venus no hubiesen imaginado que, en su quinto torneo juntos, consiguiesen ganar Roland Garros y, meses después, poder estar presentes en Londres con las mejores parejas del mundo. Un mes antes del torneo parisino, ganaron en Estoril a los españoles David Marrero y Tommy Robredo. Forman parte del Grupo Elting/Haarhuis, donde se enfrentarán a Henri Kontineen / John Peers (segundos cabezas de serie), Jean-Julien Rojer / Horia Tecau (terceros) y Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (sextos).

Hay una diferencia notable entre ambos tenistas, y no es otra que el papel que desempeñan en individuales. Mientras que es inexistente en el caso de Michael Venus, el número 47 de la ATP corresponde a Ryan Harrison, que ha finalizado el año con 1.010 puntos, una cantidad más que aceptable teniendo en cuenta que se ha clasificado para Londres en dobles. El americano ha conseguido un título en individuales, ya que venció en la final de Memphis al georgiano Nikoloz Basilashvili. Además, cayó en la final de Atlanta ante su compatriota John Isner, quien finalmente no estará en Londres al no ganar el Masters 1000 de París (el otro estadounidense Jack Sock lo hizo y desbancó de octavo puesto a Pablo Carreño).

En definitiva, Harrison y Venus acuden a Londres con la ilusión por bandera pero con pocas opciones de colarse en las semifinales del torneo. Eso sí, las ocho parejas maestras competirán al máximo nivel y en un torneo de estas características puede suceder cualquier cosa.