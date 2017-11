Chung se corona como maestro de la Next Gen

Google Plus

Hyeon Chung es el Master de la Nueva Generación. Imagen: Zimbio

Desde esta semana hay un antes y un después en el tenis mundial, la Nueva Generación del tenis mundial tuvo su gala. La primera edición del Next Gen ATP Finals, tuvo dos ingredientes que le dieron vida a lo que puede llegar a ser un recambio gradual del tenis mundial, el primer ingrediente fue la participación de las jóvenes figuras que dentro de unos años podrán suplantar a las máximas estrella que circulan por las pistas de ATP Tour. La segunda es la propuesta de nuevas reglas algunas simpáticas y otras antipáticas, pero lo más importante que dichas reglas fueron probadas con la nueva generación, por lo que ellos en un futuro serán los que puedan adoptar dichas reglas.

Entre las jóvenes promesas que arrancaron esta semana hoy se encontraban en la gran final dos de los tenistas con mayor proyección en el circuito masculino. Hablamos del coreano Hyeon Chung y el ruso Andrey Rublev, que en el día de hoy se jugaban proclamarse campeón en la ciudad italiana de Milán.

Chung venia encendido, invicto pero con un gran desgaste, ya que es un jugador que depende de sus piernas. Rublev entro algo inseguro a la cancha, algo intermitente, impreciso con el saque aunque se quedó rápidamente con el servicio. Chung se movía con maestría, buen movimiento de piernas no dejando que el ruso pueda imponer su juego. El plan de juego de ambos estaba en movimiento, los dos jugadores con vuelo diferente, uno de control el coreano Chung y el otro adaptado a las turbulencias el ruso Rublev, y a los dos les daba resultados. Fue todo tan parejo que el primer episodio estaba destinado irse al tie-break. Y fue así que ambos sostuvieron su servicio y se fueron a la muerte súbita, donde después de que el coreano tenga serias opciones de adelantarse en el marcador, no estuvo firme en los momentos claves, y fue el ruso quien con su potencia se llevó el primer episodio por 4-3 (5).

El impulso de haber ganado el primer capítulo llevo a Rublev a jugar más suelto, con mucha dinámica en sus piernas y seguro en sus golpes. Por ello logro quebrar luego de ganar la primera manga el servicio del coreano, tratando de evitar que su rival reaccione. Pero el coreano estuvo toda la semana en estado de control y ese estado le permitió igualar cuando el ruso sacaba para quedarse con la segunda manga, con un par de tiros ganadores, logró el quiebre y llevó el parcial a una nueva muerte súbita, donde el coreano estuvo muy firme y se quedó con el segundo episodio de esta final.

Luego de ganar el segundo parcial el coreano, volvió a jugar en estado de control como lo hizo durante toda la semana y eso no le dio opciones en el tercer parcial al ruso quien tras quebrarlo en el quinto juego, se mantuvo firme con su servicio y se quedó con el tercer episodio por 4-2.

Ya sin movimiento Rublev, todo se le empezó a hacer cuesta arriba, y el ruso ya no pudo ejercer su potencia, no pudo dominar los puntos, y eso fue determinante para que el coreano domine con su control de juego. Chung en el cuarto parcial, quebró rápidamente el saque del ruso y eso le bastó para quedarse con el cuarto parcial y el título de la primera edición de esta Next Gen ATP Finals.

Chung, lo gano de punta a punta, todo tuvo que ver con todo, una de las reglas que se experimentaron en este torneo, fue la de acortar los set y la de eliminar las ventajas, eso llevó a que el que más control tenia y más piernas, pueda dominar sobre el resto. Para los jugadores que son directos y juegan al todo o nada como es el caso de Rublev, le es más difícil entrar en ritmo de juego y eso llevó a que les sea cuesta arriba entrar en partido y en el momento en que entraban en ritmo ya los parciales estaban a punto de terminar. Ajustar el juego, adaptarse a estas reglas les va a ser fácil, a los jugadores de control que entran seguros cuando empieza el partido, para aquellos que necesitan seguridad con sus golpes directos no les va a ser tan sencillo.