Goffin: "Nunca es fácil vencer a Nadal, incluso aunque no esté bien físicamente"

David Goffin alza los brazos tras lograr la victoria ante Nadal. Foto: zimbio.com

Tras más de dos horas y media de intensa batalla, David Goffin logró cerrar su primer triunfo en una Copa de Maestros al vencer a un diezmado Rafa Nadal. El tenista belga aseguró que esta es la mejor victoria de su carrera aunque también reconoció los evidentes problemas físicos de su rival que han terminado propiciando su retirada anticipada del torneo.

"Obviamente, ganar a Nadal, se trata de la mejor victoria de mi carrera. Aunque vi que tenía muchos problemas para moverse sobre la pista, su rodilla estaba sufriendo un poco", declaró Goffin, cuyos nervios estuvieron a punto de jugarle una mala pasada. El número ocho del mundo y séptimo cabeza de serie del cuadro tuvo la ocasión de cerrar el partido en el segundo set (5-3 y servicio) pero sostiene que no es fácil doblegar a un jugador como Nadal, aunque éste no se encuentre en plenitud física. "Sigue siendo muy difícil incluso aunque él no pueda moverse al 100%. Él golpeó muy duro a la bola, no fue nada fácil. Nunca es fácil cerrar un partido y menos frente a un tenista tan luchador como Nadal. Es cierto que tuve cuatro bolas de partido en el segundo set pero no me arrepiento, al final pude cerrarlo en el tercero", explicó.

Esta es la primera vez que el belga vence a un número uno del mundo y la quinta que lo hace ante un tenista top10 en la presente temporada, aunque todavía ese es un aspecto en el que tiene mucho margen de mejora, puesto que acumula en total sólo nueve victorias por 37 derrotas. "Estoy muy contento del nivel mostrado esta noche. Ha sido un gran comienzo de competición y estoy seguro de que esto me dará confianza de cara al siguiente partido", admitió Goffin que luchará mañana por el liderato del grupo Pete Sampras ante el búlgaro Grigor Dimitrov, quien, a su vez, derrotó en tres mangas (6-3 5-7 y 7-5) al austríaco Dominic Thiem en el encuentro inaugural.