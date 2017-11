Anabel Medina: "Las tenistas tienen buena disposición, les apetece jugar"

Anabel Medina en sala de prensa atendiendo a los medios | Foto: Jordi Echevarria - VAVEL

Después del despido de Gala León, fulminada por Fernando Fernández-Ladreda en una de sus primeras decisiones al frente de la federación española de Tenis en 2015, cuando la polémica machista con respecto a la capitana estaba en su punto álgido, Conchita Martínez tomaba los mandos del combinado nacional. Tanto las chicas como los chicos estaban en la segunda división del tenis mundial, y con profundos problemas estructurales, algo de lo que Conchita, con mucho trabajo, dedicación y talante consiguió enmendar, llevó tanto al equipo de Copa Davis a la primera división del tenis mundial como al equipo de Fed Cup. Ahora, dos años después, y tras el descenso de España en su categoría femenina y la permanencia del equipo masculino, la RFEF ha tomado la drástica decisión de cesar a Conchita para que la nueva capitana de la Fed Cup sea la ex tenista Anabel Medina, quien ya se ha puesto manos a la obra para trabajar de cara a la próxima temporada, en la que regresar a la élite será el principal objetivo del equipo español, buscando contar con todas las jugadoras disponibles.

"Italia es un país que lo ha hecho históricamente muy bien en la Copa Federación, van a ser difíciles"

Durante las primeras semanas en el cargo, Medina se ha encargado de ir poco a poco hablando con todas y cada una de las tenistas españolas, salvo Garbiñe Muguruza que estaba de vacaciones, a las cuales conoce a la perfección de su época como jugadora profesional. "En estas primeras semanas de capitana he empezado a tener contacto con las jugadores, no es algo que haga de nuevo porque ya las conozco del circuito, he jugado con ellas y contra ellas, pero ya preparamos el año que viene, planificando un poco la pretemporada, iré a Australia para verlas y preparar la eliminatoria de Italia en febrero. Con Garbiñe no he tenido la oportunidad de hablar todavía porque está de vacaciones y quería hablar con ella cuando volviera un poco a su rutina, pero las demás tienen buena disposición, les apetece jugar y espero que en febrero comencemos a dar esas alegría", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Anabel Medina no esconde que la eliminatoria contra Italia del mes de Febrero será un choque muy duro, pero en el cual tienen opciones de vencer, valorando además las nuevas reglas que prueba la ATP y la ITF para el futuro. "Todas las eliminatorias son difíciles pero Italia es un país que lo ha hecho históricamente muy bien en la Copa Federación, van a ser difíciles, pero creo que España también es un país fuerte, con un equipo bueno. La vida evoluciona y el tenis también puede evolucionar, mientras sean cosas lógicas y no modifiquen mucho la forma de jugar lo veo bien, además son cosas que ya se han ido practicando en categorías inferiores y que funcionan bien y han gustado a los espectadores", concluyó.