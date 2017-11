Alexander Zverev: "Ha sido un año increíble, pero el final fue una absoluta mierda"

Foto: Zimbio.com

Alexander Zverev sufrió el pasado jueves una de sus derrotas más duras de su breve e intensa carrera como profesional. El alemán, no tuvo su mejor día y no sobrevivió a sus altibajos en el día de ayer. Minutos más tarde, el número tres del mundo se mostró muy cabreado y disgustado en la posterior rueda de prensa en uno de sus días más complicados de la temporada.

El alemán fue preguntado por la parte de final del partido y respondió con total sinceridad, "Sí, me cagué. Es así de fácil. "Gané el segundo set 6-1, estaba con 1-0 y rotura, y luego a los diez minutos estaba 4-1 abajo porque no metía muchas bolas en la pista. El 4-5 fue uno de los peores juegos que he hecho durante todo el año" comentó un resignado Alexander Zverev tras su derrota ante Jack Sock en la última jornada del "Round Robin".

Los periodistas no querían que Alexander saliera de la rueda de prensa sin analizar brevemente este año 2017, su año. "Sí, ha sido un año increíble, aunque el final fue una absoluta mierda para mí. Si hubiera jugado todo el año como lo hice al final, habría terminado entre los cincuenta. Ha sido un poco desafortunado para mí. No ha sido mi tenis, he sido yo mismo y mis nervios". Sin lugar a dudas, el menor de los hermanos Zverev no quería dejarse nada en el tintero y expresó con sinceridad sus sentimientos en ese momento.

Sin embargo, el alemán quiso ser optimista y ya piensa en la próxima temporada. "Pero está bien, ahora me voy de vacaciones. Y a disfrutar con la boda de mi hermano en las Maldivas, y después a trabajar duro en la pretemporada".