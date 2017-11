David Goffin: "Es un premio enfrentarme a Federer en semis"

David Goffin en acción durante su encuentro ante Dominic Thiem. Foto: zimbio.com

Tras sellar su pase a las semifinales de las Nitto ATP Finals por primera vez en su carrera, David Goffin valoró su victoria ante el austríaco Dominic Thiem por 6-4 y 6-1 y también sus posibilidades de cara a su duelo contra el suizo Roger Federer, seis veces campeón de este evento.

Victoria ante Thiem: "No es fácil jugar contra un gran amigo como es Dominic, pero había un gran premio esperándome como son unas semifinales en Londres. Es un gran jugador, no es nada fácil enfrentarme a él. He mantenido la concentración desde el principio hasta el final. Sabía que iba a ser duro y he tratado de estar calmado y preparado para la batalla. Me he sentido muy cómodo en el tramo final y estoy contento de haber gestionado bien ese momento, porque reconozco que estaba un poco nervioso".

Estado físico: "El partido de ayer no fue fácil. El primer día contra Nadal me desgasté mucho físicamente y lo noté contra Dimitrov. Yo necesito estar al 100% para ser competitivo y lamentablemente, ayer no lo pude hacer. Hoy me he encontrado más fresco, descansé mejor y he podido entrenar bien para el encuentro de hoy. Espero hacer lo mismo mañana en las semifinales".

Romper su mala racha ante Federer: "Nunca he sido capaz de encontrar el camino para derrotarlo. Honestamente, no sé cómo hacerlo. Hace poco jugamos en las semis de Basilea y me ganó 6-1 y 6-2. Sigue habiendo mucha diferencia entre él y yo, aunque siempre hay una primera vez para todo. Nos hemos enfrentado en multitud de ocasiones y siempre ha sido complicado. Cada vez que hemos estado frente a frente, el ambiente ha sido increíble entre el público. Para mí es un premio medirme a Federer mañana, no tengo nada que perder. Sé que él está jugando a un gran nivel pero trataré de desplegar el mío para ganar".

Molestias en la rodilla: "Me he puesto un vendaje sólo por precaución, es algo que me hace sentir mejor. Estoy orgulloso de haber alcanzado mis primeras semifinales aquí, es la recompensa al gran trabajo realizado durante el año. Ahora mi único pensamiento es darlo todo en el choque de mañana y cuando todo esto se acabe, entonces pensaré en la Copa Davis".

Federer y Goffin se medirán en la primera semifinal de la Copa de Maestros no antes de las 14:00 de la tarde hora local, 15:00 hora española.