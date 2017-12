Google Plus

Anuario VAVEL 2017. Paula Badosa: mucho ruido y pocas nueces

Fue convocada con 16 años para el equipo español de Fed Cup y solo un año después ganó un Grand Slam en modalidad Junior, pero Paula Badosa Gibert no ha sabido gestionar la presión y no ha terminado de cuajar como otras tenistas de su edad.

En enero realizó una gira muy discreta por Marruecos. De los tres torneos realizados en Hammamet, no pasó de segunda ronda en el primero y en los dos restantes llegó a cuartos de final. Luego voló al otro lado del charco para disputar dos torneos en Brasil: en el torneo de Curitiba cedió repentinamente frente a otra española, María Teresa Torró Flor (4-6 , 2-6), ante la propia María Teresa se retiró una semana después en el torneo de Sao Paulo, en cuartos de final. Las lesiones volvían a aparecer en la carrera de Badosa, pero recibió una buena noticia desde estados unidos, donde el Miami Open le concedió una wildcard para entrar en el cuadro final del torneo. Aunque la ganadora de un Grand Slam Junior no supo aprovechar la oportunidad y se despidió del torneo en primera ronda ante Kateryna Bondarenko. Al inicio del partido Badosa se puso por delante con un break que no supo gestionar y la ucraniana se lo devolvió para ganar el primer set, en el segundo set, Paula se descompuso y aunque pudo remontar un 1-4 para colocarse 5-4, en contra fue Kateryna la que se llevó el segundo set y la victoria por 4-6 y 5-7.

Paula Badosa. Imagen: Zimbio.

Badosa volvería a Europa para disputar la temporada de tierra batida en abril. Jugó una pequeña gira por Italia, dos torneos en Santa Margherita Di Pula, sin grandes resultados, en el primero cedió en segunda ronda y en el segundo, cuartos de final. Badosa seguía sin brillar en los torneos pequeños que le permitiesen acceder a las previas de los Grand Slam, pero recibió una segunda wildcard para un Premier Mandatory. En Madrid, Paula luchó en primera ronda del torneo forzando la tercera manga, pero tuvo demasiados altibajos ante Risa Ozaki (3-6, 6-2 y 2-6). Sufrió la segunda retirada del año en el torneo ITF de La Bisbal en Girona en cuartos de final cuando la mexicana Renata Zarazua le iba ganando en el tercer set 0-2. En Caserta, Italia, Badosa pudo ver la luz al final del tenis llegando a la final por primera vez desde abril de 2016 en Estados Unidos. La estadounidense, Claire Liu, le impidió hacerse con un triunfo con un marcador de 3-6 y 3-6. Para Badosa, a pesar de la derrota, fue un baño de confianza y solo dos semanas después llego a semifinales en Portugal, aunque tuvo que retirarse frente a Maria Teresa Torró, como ya ocurrió en Sau Paulo. La española arrastró la lesión hasta el torneo de Barcelona y tuvo que retirarse de nuevo en cuartos de final.

Paula Badosa. Imagen: Zimbio.

Tras la lesión volvió a descarriar a principios de verano. En Turquia, España y Francia compitió sin obtener resultados a destacar. Pero por fin pudo volver a lo más alto en la primera semana de agosto, acompaña de las altas temperaturas de Segovia (España). Sus rivales apenas pudieron rebatirle nada durante todo el torneo, y en la final se impuso a Ayla Aksu por 6-2 y 6-4. La tenista española no ganaba un torneo desde 2015, y el trofeo de El Espinar se une a los dos ganados en Sant Jordi (España, 2013) y Denain (Francia, 2015). La gerundense, nacida en Nueva York, jugó seis torneos ITF antes de terminar la temporada, aunque su resultado más notable fueron dos cuartos de final en Las Vegas y Seville, y se retiró de dos, Chiswick y Sant Cugat. Pese a que se retiró de su último torneo a principios de noviembre (Sant Cugat), ganó, un mes después, el Campeonato de España celebrado en Granada, venciendo en la final a Carla Suárez Navarro, número 40 del ranking mundial, por 6-4 4-6 6-3.

Paula Badosa pertenece a la nueva generación de tenistas españoles que quiere dar el salto al Top 100. La actual 248 del mundo tiene como objetivos para el próximo año la regularidad y volver al Top 200 si las lesiones la respetan, donde ya estuvo en 2015. Tiene talento para ello, pero tiene que saber controlar la presión y las expectativas que genera el éxito precoz.