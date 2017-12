Anderson vence a Bautista y se hace con el título en Abu Dhabi

Kevin Anderson celebra un punto durante un partido en Abu Dhabi. Foto: zimbio.com

El sudafricano Kevin Anderson se ha proclamado campeón de la décima edición del Mubadala World Tennis Championship, el torneo de exhibición que se disputa cada año en Abu Dhabi y que sirve como rampa de lanzamiento para una nueva temporada tenística. El actual número 14 del mundo se impuso en la final al español Roberto Bautista por 6-4 y 7-6(0) en un choque que de exhibición tuvo muy poco. Ambos jugadores se lo tomaron muy en serio pero la enorme pegada de Anderson terminó prevaleciendo.

Es la primera vez que resulta campeón de este torneo un jugador no perteneciente al denominado big4 El vigente finalista del US Open aprovechó una salida un tanto fría de su rival para comenzar mandando con un 'break' en el primer juego del partido. A Bautista le costó encontrar su ritmo y no pudo hacer mucho en un primer parcial resuelto a favor del sudafricano por 6-4. Anderson no sólo se mostró sólido con su servicio, también desde el fondo exhibió una enorme confianza en cada uno de sus golpes.

El español mostró su mejor cara en un segundo set muy distinto al primero. Las alternativas fueron constantes para ambos jugadores pero en el desempate Anderson puso una marcha más para terminar con un contundente 7-0 hacerse con el suculento cheque de 250.000 dólares que la organización del evento otorga, como cada año, al campeón.

"Me he sentido muy bien, he jugado a un gran nivel estos tres partidos. Ójala pueda venir más veces en el futuro, es un gran evento y ha sido una buena manera de comenzar el año", declaró Anderson que ha demostrado su gran estado de forma sin ceder un sólo set en sus tres encuentros en Abu Dhabi. Bautista, por su parte, también se fue satisfecho con su juego y elogió a su rival. "He jugado bien esta semana, aunque hoy Kevin ha sacado muy bien y ha sido muy agresivo. He disfrutado mucho esta primera vez aquí y estoy contento de haber llegado a la final", sostuvo.

Ahora, ambos partirán hacia Pune (La India) donde disputarán su primer torneo oficial de 2018. Anderson partirá como segunda cabeza de serie y tendrá como rival en la segunda ronda al vencedor del encuentro entre Ruben Bemelmans y un jugador de la previa. Mientras, Bautista, tercer favorito, también debutará en segunda ronda ante el ganador del Simon/Sandgren.