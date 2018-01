Garbiñe Muguruza: "Me gustaría no tener que jugar vendada en todo el torneo"

Garbiñe Muguruza/Imagen Zimbio.

A pesar de haber sufrido una serie de lesiones en los torneos anteriores (Brisbane y Sidney), Garbiñe Muguruza levanta cabeza y no mira hacia atrás. "Estoy satisfecha, no ha sido fácil y estoy hambrienta de partidos" comentó la española en conferencia de prensa y agregó: "Quiero jugar lo más que pueda. Ser capaz de ganar un partido y tener la posibilidad de jugar otra vez el jueves creo que es bueno".

La ex número uno entró a la pista con un vendaje en el muslo derecho, y comentó que lo hizo para no resentir la lesión que había tenido. "Me he sentido mejor que en el último partido, pero no al cien por ciento. He salido con protecciones para intentar que el aductor no empeorase, pero es difícil recuperarte completamente cuando tienes que jugar. Me gustaría no tener que jugar vendada en todo el torneo. En un Grand Slam, como hay un día de juego y otro de descanso, intentaré aprovecharlo" señaló.

También habló de su rival, Jessika Ponchet, y las dificultades que le trajo. "Su estilo de juego es muy diferente, con golpes poco predecibles. Tenía que adivinarlos muchas veces y me complicó el partido en varias ocasiones. Pero estoy contenta porque he sido capaz de afrontar ese tipo de juego y ganar el encuentro", añadió.

Está claro que la española quiere recuperar la cima en el ranking femenino, pero los imprevistos al comienzo de la temporada la mantuvieron un poco distante de pensar en ello. Sin embargo el rendimiento mostrado el día de ayer mantiene con esperanzas a sus seguidores. Habrá que estar atentos a su evolución. En su próximo enfrentamiento, Muguruza se las verá con la coreana Su-Wei Hsieh, lo cual será una buena prueba para que la española siga tomando ritmo en su regreso al tenis y esté cada vez más cerca de su objetivo a la cima.