Svitolina baja de la nube a Kostyuk

Elina Svitolina en el encuentro de hoy. Imagen: Zimbio.com

Elina Svitolina ha sacado a Marta Kostyuk del sueño en el que estaba metida. La joven ucraniana ha llegado desde la fase previa hasta la tercera ronda del torneo. Una gran marca teniendo en cuenta que tiene apenas 15 años y es la número 521 del mundo. Svitolina ha hecho valer su experiencia para eliminar a Kostyuk en dos sets con un doble 6-2 en el marcador en 59 minutos.

Aun y con los casi 40º que hacía en Melbourne ambas entraban muy frías a la pista. Algo razonable: Kostyuk iba a enfrentarse a la número cuatro del mundo y Svitolina tenía enfrente a una rival que conocía poco. Nerviosas y con muchos fallos, ambas conseguían su primer juego en el marcador al resto. Tanto Svitolina como Kostyuk querían terminar pronto los puntos, por lo que habían pocos intercambios. Kostyuk aguantó bien hasta el 3-2. La joven servía para igualar el marcador pero Svitolina, que ya se había relajado, subió el nivel de juego y Kostyuk no pudo seguirla. En el segundo set Svitolina estaba muy atenta al resto y Kostyuk no sabía cómo responder al servicio de su compatriota. Kostyuk se vino abajo muy pronto, y eso facilitó la ventaja de 4-1 para Svitolina. Marta estaba muy dubitativa, sin saber cuándo atacar. En cambio Svitolina estuvo muy bien parada durante todo el partido, salvo los dos primeros juegos del primer set.

La clave del partido estuvo en el servicio. Svitolina fue muy regular y metió un 71% de primeros servicios, mientras que Kostyuk solo un 37%, también cometió nueve dobles faltas por cero de su rival. Además de que no le funcionaba su primero, con el segundo tampoco conseguía hacer daño a Svitolina. Kostyuk solo ganó un 26% de puntos con este servicio, frente al 64% de Svitolina. Pero Kostyuk no se amedrentaba e intentaba jugarle a Svitolina de tú a tú, y así lo demuestran los diez golpes ganadores durante el partido. La ganadora en Brisbane solo logró uno más. Svitolina se mantiene en la lucha por el número uno y por conseguir su primer Grand Slam. Con esta victoria ha mejorado su marca en el Abierto de Australia. La ucraniana no había pasado de tercera ronda en sus cinco apariciones previas en el torneo. Su siguiente paso será en octavos frente a la checa Denisa Allertová actual número 130 del mundo.