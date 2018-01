Kerber arrasa a Keys y alcanza las semifinales

Google Plus

La alemana va en busca de su tercer Grand Slam. Foto: Getty Images

Fue un mediodía perfecto para Angelique Kerber, que prácticamente limpió del Rod Laver Arena a Madison Keys por 6-1 y 6-2. La preclasificada número 21 busca su tercer Grand Slam, segundo en Australia, donde en 2016 se alzó con el trofeo, derrotando a Serena Williams en la definición.

Ambas jugadoras llegaron a los cuartos de final con realidades distintas. Por parte de la alemana, lo pasó bastante mal para superar por 4-6, 7-5 y 6-2 a la matagigantes del campeonato, la taiwanesa Su-Wei Hsieh, que con su arcaico y desconcertante juego a dos manos había eliminado antes a Garbiñe Muguruza y Agnieszka Radwanska. La joven norteamericana llegaba con un aire diferente, ya que había derrotado en poco más de una hora de juego a la octava preclasificada, Caroline García, por 6-3 y 6-2, una victoria que le daba confianza para afrontar la próxima instancia.

El encuentro en el Rod Laver Arena comenzó con las dos jugando agresivamente, con tiros profundos e intentando que los puntos fueran lo mas cortos posibles para así administrar mejor la energía por las altas temperaturas. La que más beneficiosa salió con este juego fue Kerber, que cometió menos errores que Keys (cuatro contra once de la estadounidense en el set), y logró encontrar los momentos justos para atacar. Se puso rápidamente 4-0, aunque salvó dos situaciones de quiebre en el segundo game. Keys no encontraba regularidad con su saque, donde jugó con la mitad de sus primeros servicios, algo de donde salía favorecida Kerber. Un error con la derecha cuando sacaba 1-5, 15-40 le dio el primer set a la alemana, que jugaba firme y aprovechaba los errores de la norteamericana.

La segunda manga la tuvo nuevamente a Kerber dominante, jugando muy bien desde el fondo de la cancha, sin apresurarse. Keys intentaba atacar y sorprender a la alemana, pero no estaba fina con sus tiros, donde la mayoría terminaba en errores no forzados. La ex número uno del ránking se adelantó 3-0, pero una leve reacción de la norteamericana la puso a tiro cuando le quebró el servicio en cero en el quinto game y se puso 3-2. Pero nuevamente sus golpes comenzaron a fallar ante la defensa de Kerber y Keys perdió nuevamente el saque.

Kerber jugó su mejor tenis sobre el final del encuentro, siendo agresiva y variando el ritmo, replicando de gran manera los fuertes tiros que venian desde el otro lado de la cancha. Se quedó sin problemas con su juego de saque y quebró a cero el servicio de Keys para cerrar un arrollador 6-1 y 6-2 en menos de una hora de juego. La alemana de 30 años va en busca de su segundo Australian Open, donde enfrentará en semifinales a la ganadora de Halep y Pliskova.