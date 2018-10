Resultado Bolivia - Venezuela en en Eliminatorias Mundial (4-2)

Victor Carrillo (PER). Amonestó a Angel (min. 21), Rincón (min. 34), Figuera (min. 42), Velasquez (min. 68), Saavedra (min. 84), Morales (min. 85), Arce (min. 86) y Falcón (min. 94). Expulsó a Seijas (min. 93) con tarjeta roja directa.

ÁRBITRO : Victor Carrillo (PER). Amonestó a Angel (min. 21), Rincón (min. 34), Figuera (min. 42), Velasquez (min. 68), Saavedra (min. 84), Morales (min. 85), Arce (min. 86) y Falcón (min. 94). Expulsó a Seijas (min. 93) con tarjeta roja directa.

Hasta aquí llega nuestra transmisión del encuentro de las Eliminatorias que terminó con un gran triunfo para Bolivia. Hasta la próxima!

FINAL: Venezuela, por otro lado, tuvo muchos problemas en el ataque y aún más en la defensa donde sufrieron con la velocidad de los atacantes rivales. Los de Noel Sanvicente tienen mucho que mejorar si es que quieren aspirar a un cupo en el Mundial.

FINAL: El encuentro termina con un triunfo de 4-2 para Bolivia en un partido donde los locales fueron amplios dominadores del encuentro. Venezuela se vio bastante cansado a veces y durante muchos momentos fueron altamente superados. Gran triunfo de Bolivia que suma sus primeros tres puntos en el camino a Rusia 2018.

Queda el último gol pendiente: el 4-2 anotado por Richard Blanco para Venezuela.

95': Termina el partido con triunfo de 4-2 para el conjunto de Bolivia!

94': Otra amarilla en Venezuela, esta vez para Juan Falcón por una dura entrada sobre un defensor de Bolivia.

93': Venezuela se queda con 10 hombres!! Tarjeta roja para Luis Manuel Seijas por un supuesto codazo ante un jugador rival.

90': Cuatro minutos de tiempo extra. Los últimos minutos han sido muy intensos ya que ambos equipos intentan atacar pero sin mucha claridad.

86': Nueva amarilla esta vez, Juan Carlos Arce. El delantero es reemplazado por Ronald Eguino.

85': Nuevo amonestado en Bolivia, esta vez fue Leonel Morales.

84': Tarjeta amarilla para Erwin Saavedra, lateral derecho de Bolivia.

82': Lo tuvo Venezuela!! Tras dos disparos en el poste la jugada es cancelada por un offside. Muy cerca el conjunto llanero de un tercer gol que dejaría todo muy incierto.

81': Saavedra con una buena corrida hacia adelante para Bolivia pero su disparo no tiene buen destino.

78': Segundo cambio en Bolivia. Yasmani Duk reemplaza a Damián Lizio, una de las figuras del encuentro.

77': Juan Carlos Arce se encuentra en buena posición para disparar pero es sancionado por un offside.

75': No ocurre nada con el tiro libre y la sequencia finaliza con un disparo de media distancia que se va muy por encima de larguero.

74': Otra falta de Velásquez. Tiro libre de cierto peligro para Bolivia y ejecutará el balón Damián Lizio.

72': No ocurre nada en el córner. En la contra, Richard Blanco corre pero la defensa de Bolivia está muy atenta para despejar el peligro.

71': Corrida de Leonel Morales por la izquierda y genera un nuevo córner para Bolivia.

Aquí el cuarto gol de Bolivia, cortesía de Rudy Cardozo tras una gran jugada colectiva.

68': Amarilla para José Manuel Velásquez por una dura falta en la mitad de la cancha.

68': Otra vez cerca Bolivia y los altiplánicos están dominando completamente.

64': Tiro de esquina desde la derecha pero el balón se pasea por toda el área y no ocurre nada tras un disparo bajo de Juan Carlos Arce

62': Cerca Rudy Cardozo! Disparo del volante creativo pero el balón se va ancho cuando Alain Baroja estaba totalmente vencido.

57': Disparo de fuera del área de un defensor boliviano pero el balón se va lejos.

56': Alejandro Chumacero intenta de lejos! Sin embargo, Baroja despeja el balón hacia el tiro de esquina.

55': Linda definición del delantero, que se sacó un defensor dentro del área y cruzó un disparo dejando estéril la estirada de Daniel Vaca.

55': GOOOOL DE VENEZUELA!! RICHARD BLANCO!!

50': Segundo cambio en la vinotinto. José Manuel Velásquez reemplaza a Wilker Ángel.

49': Gran jugada de Chumacero por el costado derecho y si bien Arce no pudo definir tras un centro del volante, el rebote le quedó a Cardozo quién fusiló a Baroja para anotar el cuarto de los altiplánicos.

49': GOOOOOOOL DE BOLIVIA! RUDY CARDOZO!!

47': Presiona Bolivia en el comienzo del segundo tiempo, intentando atacar y ahogando la salida del conjunto visitante.

46': Hubo un cambio en la vinotinto. Francisco Carabalí reemplazó a Arquimides Figuera.

46': Arranca el segundo tiempo!

Descanso: El tercer tanto de Bolivia llegó en los descuentos. Tras un centro de Alejandro Chumacero, Rodrigo Ramallo anotó su segundo personal y el tercero para la escuadra local justo antes del descanso.

Descanso: El descuento de Venezuela lo anotó Mario Rondón, quien aprovechó un rebote dejado por la defensa tras un disparo de Tomás Rincón.

Descanso: El segundo gol lo anotó Juan Carlos Arce con un disparo desde el punto de penal tras una falta sobre Damián Lizio.

Descanso: El primer gol para el conjunto de Bolivia lo anotó Rodrigo Ramallo con una exquisita definición sobre el portero Alain Baroja.

Descanso: Bolivia está ganando el partido merecidamente tras el descanso. Los locales siempre estuvieron en control del partido y, salvo por un período de 10 minutos donde Venezuela mejoró ostensiblemente, Bolivia siempre se vio más cómodo en la cancha. El 3-1 es un resultado justo hasta ahora.

45+2': Termina el primer tiempo con ventaja de 3-1 para Bolivia!

45+1': Segundo gol del delantero. Muy buena jugada tras un pase profundo y Chumacero, con un centro desde la derecha, encuentra a Ramallo que cabecea a puerta cuando Baroja no tuvo nada que hacer.

45+1': GOOOOOOOL DE BOLIVIA!! RODRIGO RAMALLO OTRA VEZ!!

44': Buena jugada de Chumacero que combina con Saavedra pero el disparo del lateral es muy débil y Baroja se queda con el esférico sin problemas.

42': Otra tarjeta amarilla para Venezuela, esta vez para Arquimides Figuera.

41': Tiro de esquina ejecutado por Veizaga para Bolivia, pero Baroja no tiene problems para quedarse con el balón.

40': Ambos equipos están mostrando una alarmante falta de ideas en ofensiva. El balón va de extremo a extremo pero no se generan muchas oportunidades de peligro.

38': No pasa nada con el tiro libre y la defensa de Venezuela despeja sin problemas.

37': Otra falta, esta vez de Arquimides Figuera sobre Walter Veizaga. Tiro libre de riesgo para el conjunto local.

34': Otro tiro libre para Venezuela y Tomás Rincón mete el balón al área, pero la defensa de Bolivia sale sin problemas. En la contra el volante comete un foul sobre Chumacero y es amonestado con tarjeta amarilla.

31': Una jugada bastante extraña tras un lateral. Un disparo de Tomás Rincón se desvía y el balón queda picando en el área. Mario Rondón aprovecha para puntear el balón ante la salida de Vaca y ahora el partido está 2-1.

31': GOOOOOOL DE VENEZUELA!!! MARIO RONDÓN!!!

30': Venezuela ha mejorado un poco en los últimos cinco minutos pero no llegan con ningún grado de peligro a la puerta defendida por Daniel Vaca.

29': Tenue centro al área y el balón llega a las manos de Vaca sin problemas. En la contra Ramallo recibe una falta así que es juego para Bolivia.

27': Centro de Seijas y el portero Vaca no tiene problemas para quedarse con el balón.

26': Tiro de esquna para Venezuela.

25': Venezuela se ve bastante mal hasta el momento. Los llaneros se ven superados en ambos lados de la cancha y Bolivia, por otro lado, se ve completamente cómodo gracias a su ventaja de dos goles.

23': Arce no tiene problemas para anotar desde el punto del penal tras la falta de Wilker Angel dentro del área. El disparo al centro del área bate sin problemas a un Baroja que se la jugó hacia la derecha.

23': GOOOL DE BOLIVIA! Juan Carlos Arce de penal!

21': Penal para Bolivia! Y además, tarjeta amarilla para Wilker Angel en Venezuela.

19': Gran asistencia de Rudy Cardozo y Rodrigo Ramallo apovecha el espacio para acomodarse y definir 'picado' sobre la salida de Alain Baroja. 1-0 para el conjunto local.

19': GOOOOOL DE BOLIVIA!! Rodrigo Ramallo!

17': Rudy Cardozo dispara a puerta pero su disparo se va increíblemente desviado. Saque de arco para los visitantes.

15': Una serie de centros al área de Venezuela pero la defensa logra salir sin problemas. Venezuela intenta un contra golpe, pero no hay mucha claridad y Bolivia recupera el balón sin problemas.

12': Venezuela de a poco busca controlar la velocidad del partido pero no han logrado mucho en los últimos metros. Bolivia ya no ataca con la intensidad del principio así que el ritmo se hace lento y cancino.

10': No pasa nada con el tiro libre y luego de una falta en ataque, el conjunto local saldrá desde el fondo.

9': Foul de Martelli cerca de la mitad de la cancha. Tiro libre que puede ser de riesgo para los visitantes.

6': Lo tuvo Bolivia otra vez! Centro de Lizio y cabecea Juan Carlos Arce, pero Baroja estuvo monumental para impedir el gol.

5': Bolivia domina la posesión por el momento, atacan con confianza y Venezuela no ha sido capaz de pasar la mitad de la cancha.

2': Cerca Bolivia! Damián Lizio dispara tras una gran jugada colectiva pero su disparo se va ancho por el lado izquierdo del poste.

1': ¡ Arranca el partido en el Hernando Siles de La Paz!

Venezuela va con: Baroja; J.Vargas, Lucena, Ángel, A.González; Rincón, Figuera, Acosta; Seijas, Mario Rondón y Richard Blanco

Bolivia va con: Vaca; Saavedra, Zenteno, Martelli, Morales; Lizio, Chumacero, Veizaga, Cardozo; Arce, Ramallo

Tras la entonación de los himnos ambos elencos realizan el saludo establecido por la FIFA.

Suena el himno de Venezuela y, a continuación, lo hará el de Bolivia.

Las banderas oficiales y de ambos equipos ya están en la cancha. Así mismo, los elencos ya salen a la cancha con sus equipaciones normales: la vinotinto de café oscuro y Bolivia, de verde.

Ambos elencos finalizaron el proceso de calentamiento y ya están en la última fase de la fase técnica cuando estamos a sólo 15 minutos de que comience el encuentro.

Ambas selecciones calientan en el césped del Hernando Siles así que ya cada vez queda menos para que arranque el duelo que le dará el vamos a la tercera fecha de las Eliminatorias.

Los dirigidos por Julio César Baldivieso saldrán a la cancha con un 4-4-2: Vaca; Saavedra, Zenteno, Martelli, Morales; Lizio, Chumacero, Veizaga, Cardozo; Arce, Ramallo

¡Bolivia también acaba de confirmar su alineación para este encuentro!

El Estadio Hernando Siles de La Paz está vacío en estos momentos. No más de 3.000 espectadores se esperan para este encuentro.

El equipo será con: Baroja; J.Vargas, Lucena, Ángel, A.González; Rincón, Figuera, Acosta; Seijas, Mario Rondón y Richard Blanco.

El once de los de Noel Sanvicente será un 4-3-3, aunque bien podría ser un 4-5-1 cuando Bolivia esté atacando. El equipo será el mismo que adelantamos hace unos minutos con Mario Rondón de titular y Juan Falcón en el banco.

¡Venezuela ya tiene la formación para este encuentro de Eliminatorias!

El equipo de Venezuela estaría manejando un cambio de última hora en el once inicial puesto que existe la posibilidad de que Juan Falcón ingrese en el once titular reemplazando a Mario Rondón. El resto del equipo, sin embargo, sería similar al mencionamos hace sólo unos minutos.

La hinchada del local, por otro lado, ya se encuentra en las inmediaciones del recinto capitalino pero no se ve mucho fervor en la parcialidad. Con suerte se llegarían a los 3.000 espectadores.

El conjunto de Venezuela ya reconoce el terreno de La Paz en la víspera del encuentro ante su similar de Bolivia.

El historial total entre ambos equipos en Eliminatorias CONMEBOL marca 16 enfrentamientos, donde Bolivia ganó ocho duelos, Venezuela ganó seis y los dos restantes terminaron con empate.

De acuerdo a las últimas informaciones que vienen desde La Paz, el conjunto de Venezuela iría con la siguiente formación: Baroja; J.Vargas, Lucena, Ángel, A.González; Rincón, Figuera, Acosta, Seijas; M.Rondón, Blanco

La afición de Bolivia no está muy entusiasmada con el partido y de no mediar algo espectacular, el recinto de La Paz se verá muy vacío. Según los conteos realizados ayer por la noche, sólo se habían vendido 1.850 boletos de los 29.000 que se pusieron a la venta. Es evidente que el Hernando Siles no lucirá lleno para este partido.

La nómina completa de la Vinotinto para este duelo es la siguiente:



Arqueros: Alain Baroja y José David Contreras



Defensores: Jeffre Vargas, Fancisco Carabalí, Wilker Ángel, Jhon Chancellor, Franklin Lucena y José Manuel Velázquez.



Mediocampistas: Alexander González, Luis Manuel Seijas, Arquímedes Figuera, Tomás Rincón, Rafael Acosta, Carlos Cermeño y Jacobo Kouffaty.



Delanteros: Richard Blanco, Mario Rondón, Josef Martínez, Juan Falcón y Jhon Murillo.

Como dijimos anteriormente algunos de los hombres claves de este equipo, como Salomón Rondón, Oswaldo Vizcarrondo y Roberto Rosales no fueron incluidos en la nómina. La idea de Sanvicente fue darle descanso a los posibles titulares para que se concentren únicamente en el partido ante Ecuador del próximo martes.

El conjunto de Venezuela ya se encuentra en Bolivia para preparar este partido. La escuadra escogida por Noel Sanvicente se desplazó durante la tarde del miércoles a Santa Cruz de La Sierra, pero subirán a La Paz sólo algunas horas antes del inicio del partido.

No se espera mucha fanaticada para este partido. A pesar de ser un encuentro de Eliminatorias, hasta el día jueves en la tarde sólo se habían vendido un poco más de 2.000 entradas para este partido.

Venezuela, por otro lado, presentaría el siguiente once inicial: Alain Baroja; Alexander González y Francisco Carabalí; Wilker Ángel y Franklin Lucena; Tomás Rincón, Luis Manuel Sejias, Jhon Murillo y Mario Rondón; Josef Martínez y Richard Blanco.

La probable formación de Bolivia sería con: Daniel Vaca; Ronald Eguino, Erwin Saavedra, Edward Zenteno y Leonel Morales; Jaime Arrascaita, Wálter Veizaga, Alejandro Chumacero y Rudy Cardozo; Juan Carlos Arce y Gustavo Pinedo.

El juez del encuentro será el peruano Víctor Carrillo. Será el primer encuentro que dirigirá el referí de 40 años en estas Eliminatorias.

Por otro lado, el entrenador venezolano Noel Sanvicente no se ha comunicado con la prensa pero es un hecho que irá hasta La Paz con un equipo relativamente alternativo. Jugadores como Roberto Rosales, Salomón Rondón y Oswaldo Vizcarrondo han quedado fuera de la nómina para este partido ya que Chita ha preferido utilizar a jugadores que tengan algún grado de experiencia jugando en altura.

El delantero Gustavo Pinedo, que vuelve a la selección luego de una ausencia de ocho años, fue uno de los que habló con la prensa previo al encuentro con la Vinotinto. "Vamos a intentar hacer goles, que es para lo que se nos trajo, y convencer a la gente con eso", afirmó Pinedo quien será el segundo punta de Baldivieso, desplazando a Yasmani Duk en la ofensiva boliviana para enfrentar a Venezuela.

Por otra parte, Baldivieso fue muy claro al manifestar que las estrategias para protagonizar estos dos partidos son evidentes: "Vamos a utilizar a los jugadores que más se acomoden a jugar en la ciudad de La Paz".

El técnico de Bolivia Julio César Baldivieso habló con los medios antes del encuentro ante Venezuela y dijo que hay una gran posibilidad de ver algunos juveniles en el once inicial. "Obviamente que no puedes jugar una eliminatoria con jugadores menores a 20 años por el riesgo que conlleva. En todo caso, mi cuerpo técnico, al que tengo el privilegio de pertenecer, hemos tomado la decisión de jugar con algunos jugadores jóvenes", manifestó Baldivieso.

Este partido entre bolivianos y venezolanos dará el comienzo a la tercera fecha de las clasificatorias camino a Rusia 2018. Ha habido bastante sorpresas en las primeras dos jornadas pero lamentablemente para llaneros y altiplánicos, ambos no han podido sumar puntos y en el caso de Bolivia, todavía ni siquiera han podido marcar un gol siendo el único equipo que todavía no consigue anotar.

Su último encuentro fue un 11 de Noviembre de 2014, un amistoso jugado en La Paz. En ese partido la escuadra altiplánica estaba conducida por el DT interino Néstor Clausen y el elenco local logró quedarse con los tres puntos gracias a un triunfo por 3-2.

Venezuela ha sido muy superior a Bolivia en el último tiempo, ya que ha sumado puntos en ocho de los últimos 10 partidos.

Su historial por Eliminatorias es aún más escaso aunque los partidos se han hecho más recurrentes desde que se instauró el formato de todos contra todos en el camino a Francia 1998. el registro indica tres victorias para Bolivia, dos empates y cinco triunfos para la Vinotinto.

El historial entre ambos indica 34 juegos. De esos 34, Bolivia ha ganado 14 partidos, Venezuela se ha quedado con el triunfo en 10 ocasiones y ha habido otros 10 empates. El historial, además, consigna 69 goles para Bolivia y 47 para Venezuela por lo que la supremacía de los locales es marcada pero de manera relativamente leve.

Venezuela, por otro lado, no ha tenido mejor suerte en sus últimos encuentros. El combinado llanero sigue llorando el retiro de Juan Arango y hasta el momento no han logrado cuajar un sistema de juego o una nómina relativamente similar en los últimos meses. La derrota ante Paraguay vio a una Venezuela bastante mal en ambos lados de la cancha y si bien se mejoró ante Brasil, no fue suficiente para sumar algún punto.

Los pupilos del ex volante creativo buscarán dejar una mejor idea de lo que han mostrado hasta ahora. Baldivieso ha estado a cargo en tres partidos y los resultados han sido fatales ya que todos los encuentros han terminado en derrotas: 0-7 ante Argentina en un amistoso y las dos derrotas en el camino a Rusia, ambas por 0-2.

Tanto los de Julio César Baldivieso como los de Noel Sanvicente buscarán sumar su primer triunfo en la Clasificatoria. Mientras el conjunto local cayó ante Uruguay y Ecuador, los llaneros perdieron ante Paraguay y Brasil.

El Estadio Hernando Siles es uno de los recintos más representativos y emblemáticos del país altiplánico. Equipos de la talla del Bolivar y el The Strongest, dos de los elencos más populares del país, juegan sus encuentros de local en dicho estadio que tiene capacidad para más de 41.000 espectadores.

¡Buenas Tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido Bolivia - Venezuela por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Este encuentro se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz.