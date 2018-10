Baldivieso: "Nosotros tratamos de proponer y jugar al fútbol"

El Carabobo FC vivió un arduo partido el pasado domingo en Pueblo Nuevo, en el que a pesar de pelear y darle intensidad a la dinámica de juego, se marchó a Valencia con una derrota de 1-0 ante el Deportivo Táchira, la cual significó el fin del invicto del conjunto granate. Los aurinegros aprovecharon el primer tiempo para irse arriba al 35’ con gol de Víctor Aquino, y anotar la única diana del encuentro.

El entrenador Julio César Baldivieso dio declaraciones ante los medios de comunicación sobre las incidencias del partido disputado en San Cristóbal. “Para mí son 45 minutos favorables a Táchira y 45 minutos favorables a Carabobo. Han sido dos tiempos bastante distintos donde a mí todavía me queda duda del penal. Carabobo propuso más que Táchira en el segundo tiempo y fuimos superiores a ellos. Los felicitamos porque supieron hacer el gol, aguantar y ganar el partido. El fútbol se gana con goles”, expresó el estratega boliviano.

Una de las problemáticas que ha vivido el Carabobo desde el arranque del año ha sido el tema de la definición de cara al arco. “Tenemos ese problema desde el primer partido. Desde los partidos contra Junior, pero en todo caso siempre trabajamos durante la semana para que se le abra el arco a los goleadores que tenemos”, aseveró Baldivieso.

Por la misma vía, el entrenador le acreditó mérito al portero de Táchira también que sacó pelotas importantes, y al buen funcionamiento de la defensa aurinegra. Igualmente acotó que fueron muchos los factores que favorecieron al conjunto local.

Asimismo, el ex seleccionador de Bolivia fue autocrítico en el análisis, pues el objetivo para el experimentado entrenador era sumar puntos en Pueblo Nuevo. “Nos faltó el gol, empatar y ganar el partido. Lo primero que siempre hago es no mentirme a mí mismo, hacerme una autocrítica profunda y en ese caso el primer tiempo fue netamente favorable a Táchira y el segundo netamente favorable a Carabobo. La idea era empatar y ganar el partido, no se pudo pero repito que Táchira es un equipo de oficio, que sabe lo que quiere en el campo de juego, tiene un excelente cuerpo técnico y una plantilla muy buena de futbolistas”, recalcó.

Para finalizar, el Baldivieso destacó que pese a la derrota, el plantel nunca abandonó la intensidad ofensiva y la constante presión en campo contrario. “Obviamente que las derrotas siempre traen consecuencias, pero nosotros proponemos fútbol a donde vamos, jugamos de igual a igual. No me meto en mi arco a jugar al contragolpe, eso para cualquier cuerpo técnico es fácil. Nosotros tratamos de proponer y jugar al fútbol. Táchira terminó jugando con tres volantes defensivos y nosotros con cinco ofensivos contra Táchira de local, pero nos faltó el gol evidentemente”, sentenció.

El próximo compromiso del conjunto granate será el próximo domingo 12 de marzo cuando enfrente a Atlético Venezuela en el césped sintético del Polideportivo Misael Delgado de Valencia, encuentro en el que también se estará disputando la Copa XX Aniversario de la institución carabobeña.