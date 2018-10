¿Cómo llegan los Sub-20 a los choques ante Perú y Chile?

Actualmente, son pocas las dudas que existen acerca del prometedor futuro de las generaciones jóvenes de futbolistas venezolanos. El talento, y demás atributos técnicos y físicos que estos emanan, confirman cada vez más que en el país hay una cantidad sobresaliente de jugadores que se proyectan a ser estrellas y determinantes, tanto para su club como para la vinotinto. Si se revisa la convocatoria del seleccionador nacional para los próximos juegos de cara al Mundial de Rusia 2018, nos encontramos con 5 elementos que NO superan los 20 años de edad, pero que cuentan con amplia experiencia en el torneo local, además de participar en varias ediciones de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Asimismo, hallamos que TRES de ellos juegan en el extranjero: Soteldo -Huachipato, de Chile-, Herrera -New York City, de EE.UU.- y Peñaranda -Málaga, de España-. "La madurez viene con la experiencia, no con la edad", expresa un dicho popular.

Basándose en el talento de los nuevos prospectos y en la falta de resultados, los seguidores de la selección venezolana han clamado por una renovación en la plantilla criolla. La clasificación al Mundial de Corea Del Sur, y, en menor medida, la notoria actuación de la Sub-17 en el Sudamericano pasado, han despertado un entusiasmo que está apagado desde hace años en el público venezolano. Más allá de los resultados, la forma de jugar, tanto individual como colectivamente, es lo que invita al optimismo a la población futbolera en Venezuela. Rafael Dudamel, principal responsable del éxito de los chicos, ha atendido las peticiones de sus seguidores. Aun así, es un proceso que debe llevarse con calma, y con miras hacia la cita mundialista de Qatar, que se realizará en el año 2022.

WUILKER FARIÑEZ

No es la primera convocatoria vinotinto para el portero del Caracas FC, pero sí en la que se perfila como posible titular. Tres destacadas temporadas en el balompié de Venezuela, y una excelsa actuación en torneos internacionales, han servido para que el golero de 19 años de edad, integre esta convocatoria de la selección. Ha disputado cinco compromisos -cuatro por el torneo local y uno en la CONMEBOL Libertadores-, promediando 1.2 goles en contra por juego en la actual campaña. Hay que acostumbrarse, desde ya, a ver a Wuilker Fariñez vestido de vinotinto. Arquero con un futuro más que extraordinario.

YEFERSON SOTELDO

El Messi venezolano, como le llaman en el extranjero, ha tenido un suave comienzo en el fútbol chileno. El jugador de Huachipato, ha expuesto sus exuberantes dotes futbolísticos en cinco duelos, saliendo dos veces en la oncena titular. Posiblemente, saldrá en el banco de los suplentes, a la espera de desequilibrar el compromiso cuando tenga la oportunidad. Atentos con él.

YANGEL HERRERA

Debutó con el New York City sustituyendo a Andrea Pirlo. Ni más ni menos. Tan sólo cuenta con 14 minutos jugados en su nuevo equipo, pero es posible que acompañe a Tomás Rincón en la zona media en alguno de los choques. Mediocampista que augura un enorme futuro. El grupo City, se ha hecho con un jugador que dará de qué hablar en el futuro.

JOEL GRATEROL

La sorpresa de la convocatoria, sin duda alguna. Con el Carabobo FC, sólo ha participado en un compromiso del torneo Apertura 2017 -victoria uno por cero, ante Trujillanos FC-. Fue el arquero suplente de Wuilker Fariñez en el Sudamericano Sub-20 de Ecuador. El llamado le servirá para ir adaptándose al seleccionado vinotinto. Gran experiencia.

ADALBERTO PEÑARANDA

Así como el llamado de Graterol, la convocatoria de Peñaranda sorprendió a la mayoría de los venezolanos. El delantero de 19 años de edad, arribó al CF Málaga en el mercado de invierno, pero no ha podido hacerse con un sitio en el equipo español. Acumula dos partidos -ante Real Sociedad y Real Madrid-, sumando más de 140 minutos con el equipo blanquiazul. Un llamado que seguramente servirá para darle confianza a la perla criolla. Conociendo sus grandes capacidades, saldrá de su mal momento.