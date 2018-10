La Renovación es la clave

Venezuela disputará una nueva jornada de Eliminatorias en casa ante Perú, un rival accesible en el papel y que también vive momentos complicados en la competición. Rafael Dudamel estratega de la Selección Nacional expresa la gran confianza que tiene en sus dirigidos y espera poder brindarle una nueva victoria en una sede donde ya vencieron a la selección boliviana por goleada.

Dudamel destaca que su equipo quiere hacer valer la localía ante un rival que se le ha dado bien en casa en los últimos años. "Físicamente llegan todos bien, esperamos que el ritmo colectivo sea bueno. Estoy muy tranquilo y convencido que mañana vamos a ver una gran demostración, ese es el compromiso que me han mostrado”.

También resaltó que los módulos simultáneos de la Selección absoluta y la Sub-20 sirvieron para confeccionar éste nuevo equipo en las Eliminatorias. “Si bien hay jugadores que ya han venido trabajando con la Selección absoluta, entre los jugadores que llegan con cierto rodaje y los nuevos jugadores llamados a ésta convocatoria agrada que ha prevalecido el respeto y los códigos por encima de todo. Nuestros futbolistas de jerarquía le marcan de manera ejemplar el camino a nuestros Sub-20 en los entrenamientos”.

También especificó que la de decisión de la inclusión de estos jóvenes talentos sub-20 a la Vinotinto de mayores ya sea de titulares o suplentes, no se tomará pensando solo en el Mundial de la categoría. “La decisión de incluir a varios de estos jugadores en el partido del miércoles no pasa por si tenemos poco espacio o no para utilizarlos pensando en el Mundial, dicha decisión se tomará por los méritos que ellos acumulen para ser tomados en cuenta, destacando su desempeño tanto en sus clubes como en la propia Selección para poder estar ante Perú”.

La Vinotinto saldrá el próximo miércoles a las siete y media de la noche al gramado del Estadio Monumental de Maturín con la mira puesta en cosechar su segunda victoria consecutiva en casa en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.