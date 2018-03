La FIFA nomina a Deyna Castellanos para el premio The Best

En las últimas horas, la FIFA ha anunciado a todos los candidatos preseleccionados de las cuatro categorías individuales que se otorgaran durante la gala de los premios The Best. Una de las sorpresas más placenteras para toda Latinoamérica, es la nominación de la venezolana Deyna Castellanos para el premio a la Mejor Jugadora del 2017. Cabe a destacar que es la única representante del continente sudamericano y la única juvenil presente, lo que habla muy bien del trabajo que ha estado realizando durante los últimos años.

No obstante, la aragüeña no la tendrá tan fácil, ya que se estará disputando el galardón con otras nueve jugadoras de primer nivel, donde se encuentran: Las inglesas Lucy Bronze (Manchester City) y Jodie Taylor (Arsenal), la danesa Pernille Harder (Linkopings-Wolfsburgo), la australiana Samantha Kerr (Perth Glory-Sky Blue), la norteamericana Carli Lloyd (Houston Dash-Manchester City), la alemana Dzsenifer Marozsan (Olympique de Lyon), las holandesas Lieke Martens (Barcelona) y Vivianne Miedema (Bayern Múnich) y la francesa Wendie Renard (Olympique de Lyon).

A pesar de todo ello, la atacante de tan solo 18 años tiene los suficientes argumentos para ser clara candidata al premio. El pasado 3 de agosto la venezolana fue nombrada Jugadora del Año en la United Women`s Soccer (UWS), luego de una excelente campaña con su club, Santa Clarita Blue Heat. Sumado a esto, hay que recordar su gran labor con la Selección de Venezuela, la cual llego a instancias de semifinales del Mundial Femenino Sub-17 en Jordania, y en donde obtuvo la bota y el balón de bronce.

La FIFA ha anunciado que las votaciones para los premios The Best darán inicio el 21 de agosto y culminaran el 7 de septiembre. Durante dicho mes serán anunciado las 3 finalistas a dicho premio, el cual se otorgara finalmente el 23 de octubre durante la ceremonia de The Best FIFA Football Awards en Londres.