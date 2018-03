Carlos Lujano vestirá los colores del Carabobo FC

Google Plus

El Carabobo FC se prepara para iniciar su andar en la temporada 2018, en la cual debutará en la fase 2 de la Copa Libertadores ante el Club Guaraní de Paraguay y en la previa de este compromiso presentó al defensor de 26 años Carlos Lujano, quien firmó con el equipo por un año y estará a préstamo desde el Deportivo Táchira.

Lujano viene de jugar en la primera división de Bolivia con el club Oriente Petrolero, sin embargo no contó con mucho continuidad y el club altiplanico decidió no seguir contando con sus servicios. Ante esto surgió el interés del granate para sumarlo a su plantilla y llegó a un acuerdo con el Deportivo Táchira para la cesión del caraqueño por todo el 2018.

En su presentación como nuevo jugador del Carabobo FC, Lujano comentó que se ha sentido muy bien y que el grupo de trabajo en el conjunto granate es muy unido, además afirmó que hay equipo hacer grandes cosas. Lujano puede ser un aporte importante para el equipo granate de cara a la competencia internacional pues ya ha visto acción en 15 partidos de la Copa Libertadores y en su reciente paso por Oriente Petrolero participó en la Sudamericana.

“Me trajo muchas cosas buenas, siempre son importante esos pasos y tratar de aprender al máximo, para seguir sumándole a mi carrera", aseguró el defensor nacido en Caracas sobre su experiencia en Bolivia y su vuelta al fútbol venezolano, del que considera que ahora "hay una mayor organización y mejores condiciones para poder practicar al fútbol, y eso me motiva también, porque a uno como jugador le gusta las cosas bien organizadas".

Lujano participó en la Libertadores con el Deportivo Anzoátegui y con el Deportivo Táchira, ahora tendrá la oportunidad de ir a la máxima competencia internacional con el Carabobo FC y consideró una bonita oportunidad volver a disputarla, ahora con el granate. "He conversado con mis compañeros y les he contado las experiencias que he tenido en este tipo de copas para lograr trascender en la competición", expresó.

En el cierre, afirmó que llega al club a aportar todo lo que le pida el entrenador Wilson Gutiérrez y que su posibilidad de ocupar distintas posiciones en la zona defensiva está a la orden del equipo. “La institución ha venido haciendo las cosas muy bien durante los últimos torneos, y se le ha hecho esquivo el campeonato, entonces mi intención de venir es para aportar en todos los aspectos, trabajar con la mayor actitud y ganas”, finalizó.