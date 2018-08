Alexander González, nuevo jugador del Elche: "Me siento en Primera"

Google Plus

En horas de la mañana en España, madrugada en Venezuela, se llevó a cabo la presentación oficial de Alexander González como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol de la Liga 1|2|3|, segunda división del balompié ibérico. “Tenía ofertas pero me decidí por el club por su proyecto y su profesionalización”, afirmó el criollo en sus primeras palabras en su nuevo club.

“Me siento como en Primera División”, agregó Alexander, quien también se mostró agradecido por la nueva oportunidad de pertenecer a un club grande dentro del fútbol español.

Nueva oportunidad en España

El ex de la Sociedad Deportiva Huesca, donde anotó siete goles en 84 partidos y donde logró el ascenso a la segunda división la temporada pasada. "La Segunda es muy competitiva y somos once jugadores contra once más allá de que unos cobren más o tengan mejores contratos. Todos tenemos dos brazos y dos piernas y dentro de la cancha pueden suceder cosas, como el año pasado con el Huesca", analizó.

Alexander González es un lateral ofensivo que puede actuar también como extremo, es decir, es un jugador que puede convivir a diferentes alturas en la banda derecha, su zona de confort en cuanto a posición geográfica se refiere. "Durante mi carrera, tanto en clubes como en la selección venezolana, he jugado de lateral derecho. Ocasionalmente he jugado de extremo y también de lateral izquierdo".

El Elche Club de Fútbol es dirigido actualmente por el español José Rojo Martín y cuenta con una plantilla conformada entre jóvenes y veteranos con la intención de volver a la Primera División de España, una de las competencias más importantes de todo el mundo. "El presupuesto en Segunda no es tan importante. La competitividad en cada partido es máxima, más allá de que unos cobren más y otros cobren menos", cerró el venezolano.