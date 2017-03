Previa: Venezuela vs Puerto Rico, primer round

Selección de Venezuela / Foto: Globovisión Web

Venezuela y Puerto Rico se enfrentan hoy en Jalisco, Guadalajara en el primer compromiso de ambos en el Clásico Mundial de Béisbol 2017, ambas escuadras debutan hoy.

Para la Vinotinto esta será la oportunidad de hoy para reindivicarse por lo ocurrido hace 4 anos cuando quedaron eliminados en la primera ronda y donde solo ganaron un compromiso de 3 disputados. Para los Boricuas las expectativas son el superar lo hecho en 2013 donde llegaron a la Final y la perdieron con República Dominicana.

Para los dirigidos por Omar Vizquel llegan al CMB 2017 con altas expectativas, no solo por ser una candidata al título, sino por los jugadores y el gran roster con el que cuentan. El bateo lo tienen, jugadores como Miguel Cabrera, Martín Prado, José Altuve, Carlos González, Salvador Pérez, etc. La única duda con la que cuentan es con el pitcheo, muy poco son los hombres de gran relieve para el equipo.



El abridor para este encuentro será Félix Hernández y quien dijo: “Estoy listo, hay que tomar este torneo bien en serio por todo lo que significa, darle la victoria a VEN sería algo grande"

El manager Omar Vizquel habló y comento que el da como favorita a Venezuela para llevarse el torneo, también dijo unas palabras sobre el comienzo del mismo, "La preparación es clave", resaltó Vizquel. "Eso es lo que estamos tratando de inculcarle a los muchachos. No importa qué tanto peso tengan sus nombres. Si no estás preparado para el reto, si no estás listo mental y físicamente para aportar, no iremos a ningún lado".

"Creo que se lo tomaron muy en serio", dijo Vizquel. "Ellos saben qué tan importante es este reto para el país y están conscientes de que tienen que dar la cara. Y ese compromiso de los jugadores ya lo estamos viendo". Vizquel, quien siempre jugó con mucha confianza, habló con mucha seguridad el martes.

Venezuela disputó dos partidos de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol, ambos encuentros fueron jugados en EE.UU, el primero fue el día miércoles vs Reales de Kansas City y al cual vencieron 11x0, el segundo lo disputaron ayer frente a Rangers de Texas y donde lo ganaron 6x4.

Ahora el posible line-up para este choque: