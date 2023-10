Santiago Giménez: El goleador que México esperaba

Santiago Giménez, delantero centro mexicano, pasó por las categorías inferiores de Cruz Azul, su debut en liga fue en agosto del 2019, en ese momento iniciaría un gran camino para este jugador, Giménez con Cruz Azul empezó a sobresalir y para el Clausura 2021 saldría campeón con Cruz Azul, un título muy importante para la institución la cual ponía fin a una racha de más de 23 años sin levantar el título de liga.

La carrera de Giménez parecía que estaba despegando hacia algo grande, la vida del delantero mexicano daría un salto, ya que siendo el goleador de su equipo en el inicio del torneo, Feyenoord decidió apostar por él y tras más de 100 partidos y 21 goles, dejaría Cruz Azul para dar el salto a Europa, pero las sorpresas no terminaron ahí, el Mundial de Qatar 2022 estaba muy cerca y necesitaba destacar ya, para meterse a la lista de Martíno.

Giménez logró tomar un ritmo goleador interesante en su nuevo equipo y todo apuntaba a que llegaría su primer mundial en Qatar 2022, esto luego de que Raúl Jiménez no lograba recuperarse de una lesión que lo alejó por tiempo prolongado, pero el seleccionador pensaba distinto y dijo que la cantidad de goles que tenía el jugador en poco tiempo no era lo que buscaba, así que decidió dejarlo fuera de la lista.

Tras la gran polémica que se armó en la decisión del entrenador argentino, Giménez continúo y cerró la temporada con buenos números, pero la cantidad de goles marcados ya lo colocaba como uno de los jugadores Sub-23 más eficaces, compartiendo la lista con Haaland, la gran adaptación a la liga sirvió mucho para que el rendimiento del mexicano se elevara.

Una temporada en Europa y Giménez ya se notaba más evolucionado, su forma de juego y físico le han aportado grandes variantes en el campo, el inicio de una nueva temporada prometía micho y al confirmar su continuidad le daba más confianza a él y sus compañeros, Giménez salió campeón de la Eredivisie y eso les dio un boleto a Champions League, la oportunidad de mostrarse internacionalmente había llegado.

Giménez comenzó la temporada en gran forma, una expulsión en la Europa League la llevaría arrastrando en los primeros duelos de Champions League esta temporada, pero esto no afectó su rendimiento, en la Eredivisie con 9 partidos disputados, ha marcado 13 goles, actualmente se mantienen invictos y en tercer lugar con 23 puntos, hablando de la UEFA Champions League, el mexicano recientemente tuvo su debut ante Lazio en la jornada 3 y el mexicano se lució con dos goles.

El nivel actual de Giménez lo hace codearse con los mejores delanteros del mundo, son 15 goles hasta el momento en esta temporada, los rumores sobre una posible salida ya lo rodean, pero para despertar el interés de un gran club, necesita seguir sumando goles y ganando cosas importantes, en las últimas semanas se rumoraba que el jugador ya tenía nuevo equipo, pero aún no se confirma nada.

Starting his #UCL dream with two goals. 💭 pic.twitter.com/tk63a9AkqT