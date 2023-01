Del Prete: "Lo que queremos transmitir es ser protagonistas"

El torneo pasado de Pumas de la UNAM fue para el real olvido. No solo no pudieron clasificar a un posible repechaje, sino que suscitó la salida de Andrés Lillini del banquillo. Ahora, una nueva historia se va a escribir en el Clausura 2023, cuando de la mano de Rafael del Puente Jr., traten de borrar los malos momentos y obtengan triunfos para competir por un título en la Liga MX

En conferencia de prensa, Gustavo del Prete sabe que la preparación que han tenido en los últimos meses ha sido la correcta: “Queremos ser protagonistas y de locales, con nuestra gente, demostrar eso: salir a ganar con la idea que tiene el cuerpo técnico. Al principio, nos costó un poco. Con el paso de los partidos, pudimos jugar más con nuestro estilo: ir adelante, intentar ganar el partido. El grupo está unido, fuerte, sabe lo que quiere y debemos demostrarlo el domingo en la cancha”.

Del Prete también comentó sobre lo que se ha trabajado con este nuevo estratega que llega a Ciudad Universitaria: “Confiamos mucho en la idea que nos trajo (el director técnico) porque nos ha demostrado que podemos jugar mejor. Arranca un nuevo torneo y hay una nueva ilusión. Solamente hay que pensar en apoyarlo y él nos apoya a muerte. Lo importante es que los jugadores, el cuerpo técnico y la afición nos sintamos todos juntos para poder hacer un gran torneo”.

El papel de Dani Alves en Pumas

El atacante argentino no dudó en ensalzar el papel que tiene Dani Alves en el conjunto capitalino: “Creo que tenemos buenos jugadores. Es muy importante tener gente de experiencia, que ha jugado mucho tiempo en Europa o Jesús (Molina), que ha jugado en los grandes de acá y que nos suman muchísimo. Es importante que Dani (Alves) volvió porque es un gran jugador, ayuda mucho en el vestuario y en la cancha. Tenemos que aprovecharlos para sacarles el máximo”.

Sobre los temas extra cancha que han envuelto a la plantilla en los últimos días, el delantero no quiso ahondar mucho: "No me ha tocado vivir eso (temas extra cancha). Tienen que preguntarselo a él. No he leido mucho y no se que ha pasado. Como no he vivido nada así no puedo expresarlo. Esas cosas personales son muy personales y si el (Dani Alves) quiere hablarlo lo hará".

Los auriazules debutan este domingo ante FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que los tres primeros puntos serán de suma importancia y, con ello, tratarán de convencer a la afición, quien ha cuestionado demasiado la llegada de Puente Jr. al banquillo de los del Pedregal.