Ricardo Ferretti ya encontró el fallo de Cruz Azul

Ricardo Ferretti hablo después de las múltiples derrotas que ha tenido el club celeste ante Chivas y América, donde el técnico brasileño destaco diferentes puntos sobre el estado anímico del plantel y que le ha faltado a Cruz Azul.

¿Cómo está el estado anímico del equipo?

“El equipo triste por perder, todos los partidos que no se ganan o mínimo un empate nos dejan triste, anímicamente el primer día o segundo día es normal, poca cabeza agachada, pero a partir de mañana ya empiezan a pensar en el siguiente partido y se enchufan otra vez”.

Con mucho respeto al Santos, pero no dejando de vista el objetivo

El Tuca sabe que el enfrentar a Santos es un duelo complicado donde el objetivo es ganar para jugar el repechaje de local.

“Hay que enfrentar al equipo Santos respetándolos y buscando haciendo nuestro partido para sacar el triunfo ahí lograr jugar el repechaje en el Azteca nuestra casa”.

Habla del futuro mexicano

Ferretti se tomó un espacio para pedir que regresen diversas cosas al fútbol mexicano, como el tema de los extranjeros y el ascenso.

“Excelente, yo creo que volver directo los 8 es lo adecuado, volver con el ascenso y asenso es lo adecuado, la reducción de extranjeros es lo adecuado”.

Ya detectó el problema de Cruz Azul

El problema porque Cruz Azul pierde partidos ya lo detecto el Tuca, pero se reservó a comentarlo con la prensa.

“Trabajar en este aspecto para que no perdamos la mínima ventaja que tenemos, yo tengo detectado lo que está pasando, pero no soy chismoso y no se lo voy a decir a ustedes”.

Juegan bien el primer tiempo

Ricardo aclaro que están jugando muy bien los primeros tiempos, pero sabiendo que sus jugadores pierden la seguridad en el cierre.

“Eso es lo que nos está faltando que el segundo tiempo también lo hagamos, un partido no dura 45 minutos ahora dura 100 minutos, el primer tiempo digo que bien juegan estos muchachos, el segundo tiempo ya no veo esa seguridad, queremos conservar el marcador envés de seguir”.

Sabe del riesgo de no tener buenos resultados

Tuca sabe el riesgo que es la silla de Cruz Azul, con la conciencia que, si no entrega resultados, su puesto está en peligro.

“Sabemos que la silla de entrenadores es muy buena, pero tiene un gran riesgo cuando las cosas no salen, el primer sacrificado eres tú, porque tú eres el responsable del grupo, es algo que todos los entrenadores sabemos, esa posibilidad siempre existe que seas cesado si los resultados no son acordes a lo que espera la directiva, los jugadores, la afición, cuando los resultados no se te dan la cuerda se te va apretando hasta que te ahorquen”.

Sobre el festejo de Antuna

Por último, Tuca señalo el tema del festejo de Uriel Antuna ante Chivas, donde Ricardo habló con el brujo para pedirle una explicación porque lo hizo.

“Porque no puede festejar, está prohibido en el reglamento, yo cuando jugaba con el otro si festejaba, las formas de festejo hoy en día son diferentes que a las de 40 años, tiene derecho que, de festejar, la alegría más grande es el gol, el que se queda con una cara soy yo por respeto a mi colega”.

“Si yo festejara como Antuna el gol que vergüenza, me dieron la vuelta como quedaría, a mi paso esto, el entrenador era mi amigo, su equipo anota un gol y festejo. Perdió cinco a uno, después del juego hablé con él y le dije porque festejaste tanto. No Tuca imagínate la alegría de ganarle a tu equipo. Me puedes ganar o ahora te toco perder”.

Foto: Liga MX

¿Qué se viene para Cruz Azul?

Cruz Azul cerrara en casa ante Santos Laguna el próximo 29 de abril a las 21:05 horas en la cancha del Estadio Azteca, donde la maquina se juega la posibilidad de enfrentar el repechaje en casa, los celestes tienen 21 puntos y se ubican en la octava posición.