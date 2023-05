Previa León vs LAFC: primera llamada por la gloria de Concacaf

León y Los Angeles se verán las caras en esta gran final de la Liga de Campeones, los panzas verdes con la obligación de sacar ventaja de su casa, mientras que Los Angeles con el único objetivo de hacer un gran partido para cerrar en la vuelta en su estadio buscando el titulo de campeones.

El León viene de eliminar en la semifinal a los Tigres con marcador global de 4-3, una serie que estuvo llena de intensidad con el equipo de la fiera que vino de atrás para remontar en su casa el marcador de 2-1 en el partido de IDA, buscarán su primer titulo internacional y la oportunidad de representar a México en el mundial de clubes, de esta forma llega el cuadro mexicano a esta final.

Por su parte Los Angeles vienen de eliminar con marcador global de 4-1 a Philadelphia, un equipo que ha sido una gran revelación con un equipo muy solido comandado por el mexicano Carlos Vela, buscarán de igual forma llegar a su primer mundial de clubes y representar a la MLS en una batalla más de ver cual es la mejor liga de Concacaf.

Los antecedentes son muy cerrados ya que solamente se han visto las caras en 2 ocasiones dejando una marca de un partido ganado para Léon, 0 empates y un partido ganado para Los Angeles por lo que no hay un favorito para esta IDA, se espera sea un partido muy cerrado lleno de goles y emociones.

El equipo de los panzas verde podrá contar con cuadro completo ya que no cuenta con jugadores lesionados o suspendidos, tendrán a sus mejores jugadores para uno de los partidos más importantes en su historia, por su parte con el equipo de la MLS, solamente no podrán contar con Giorgio Chiellini, quien no podrá ver actividad por lesión.

Los jugadores a seguir para este partido serán por parte de León, el delantero Victor Davila, quien es uno de los goleadores del equipo con 6 anotaciones, un jugador muy rápido y que esta lleno de gol, buscará anotar y darle ventaja a su equipo para esta final con su afición y en su estadio.

Por su parte con Los Angeles el jugador a seguir será Carlos Vela, el mexicano es el mejor jugador de su equipos, además de ser uno de los goleadores del equipo, lleva 4 goles en este torneo y buscará seguir sumando dianas el día de mañana, estos son los jugadores a seguir para el partido de IDA.

Todo esta listo para que comience la Gran Final de la Liga de Campeones, con dos equipos que buscarán darlo todo por el orgullo de Concacaf y por el boleto al Mundial de Clubes.