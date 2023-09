Pumas va por los tres puntos en el Azteca

El proyecto de Mohamed con Pumas poco a poco está tomando forma, el entrenador argentino le está dando un toque de calidad al plantel y de pronto el equipo comienza a levantar tras un par de torneos en el olvido, los Universitarios habían perdido calidad en jugadores, pero para este Apertura 2023 el equipo se ve con mejores jugadores en gran momento.

Si un duelo tiene que ganar Pumas este torneo es ante las Águilas, muchos factores influyen para que el partido ante América tenga muchos ingredientes para salir a buscar la victoria, el primero es que rectificarían el buen momento por el que pasa el equipo, rompería una racha de tres partidos sin vencer a las águilas, además terminarían la racha de ocho partidos sin perder en Liga MX de los Azulcrema, pero lo más importante, estarían llegando a 18 puntos, mimos que su rival.

¿Cómo llega Pumas al Clásico Capitalino?

Si uno de los equipos tiene presión, sin duda es Pumas, un equipo que desde 2011 no ha levantado un título de liga, cuando sucedió eso, la liga no se llamaba Liga MX, es ahí cuando su grandeza comienza a ser cuestionada, si bien con Lillini tuvieron un buen periodo donde llegaron a una final, jugaron semifinales y perdieron la final de la CONCACAF, ese buen momento no sirvió para sumar trofeos y el equipo se fue abajo, ahora parece que Pumas va repuntando y está buscando jugar Liguilla.

Pumas se prepara para la victoria/Imagen: PumasMX

Este Apertura 2023 ha sido de gran mejora para el equipo universitario, esto tras comenzar el torneo con una victoria y dos empates, con cinco puntos se fue a disputar la Leagues Cup,, ya en ese torneo el equipo como todos los de la Liga MX no tuvieron el mejor rendimiento y se despidió en fase de 32, en su regreso a la competición local, el invicto de Pumas se perdió ante Juárez.

Otro gran rival que se le complica a Pumas en los últimos torneos es Tigres, un equipo que pasa por su mejor época y está acumulando títulos cada torneo, Pumas pudo vencerlo en casa en el Apertura 2023 en un gran duelo que terminó 2-1, algo destacable es que llegando a la Jornada 10, Pumas se mantiene sin perder en casa habiendo disputado 4 juegos.

En la Jornada 8 llegaba una buena racha de victorias consecutivas para Pumas, el equipo logró vencer al líder de la tabla San Luis y luego de eso fue a visitar al Puebla, en donde sumaron otra victoria, esto no es casualidad, el equipo ha mejorado gracias al gran nivel que han mostrado piezas puntuales, César Huerta, el más destacado del equipo por sus grandes actuaciones, su habilidad y control de balón le han dado muchas alegrías a Pumas y su nivel lo llevó a selección, un gran refuerzo que se está destapando en el mejor momento.

Unión en Pumas/Imagen: PumasMX

Pumas llega al duelo ante América con una serie de juegos donde no ha podido derrotar a su rival, son tres los duelos donde Pumas no ha podido llevarse los tres puntos, en el torneo regular, América también lidera históricamente en victorias con 44, mientras que Pumas suma 30 en 122 partidos de liga, el juego está para ser el duelo de la jornada, pero requiere que ambos equipos salgan a buscar la victoria.

Un empate les serviría de muy poco a ambas escuadras, pero es Pumas el que tiene mucho que ganar, una victoria lo haría llegar a 18 puntos, lo cual lo dejaría muy cerca de asegurar un puesto entre los clasificados, América llega con más presión, pues se juega el liderato y sus últimas actuaciones no han sido las mejores, Pumas llegando con la misma confianza que los últimos dos juegos, puede sorprender de grata manera a su afición.