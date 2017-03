Joel Sánchez: "El punto no es bueno porque quedamos fuera de zona de liguilla"

Joel sigue sin poder guiar a su equipo a la victoria fuera de casa | Foto: Aldair Miranda / VAVEL

Como lo dijo desde la semana pasada, Joel Sánchez que jugaban liguilla a partir del juego ante Tapachula de la jornada pasada, los felinos tapatíos tuvieron que viajar a la capital 'culichi' para enfrentar al actual campeón y además líder del torneo regular. La combinación de resultados que había dejado la fecha 14, ya situaba a los hombres de Sánchez fuera de liguilla.

Fue un duelo de sábado por la noche muy disputado y que dio el dominio de partido con un tiempo para cada escuadra. Terminando con un empate a un tanto, que sirve de muy poco, debido a las aspiraciones que tienen los Leones Negros porque baja a la 10° posición general, en cambio Dorados mantiene el liderato pero ahora solo con dos puntos de diferencia sobre Mineros. Sobre el desarrollo de la unidad obtenida en el Estadio Banorte, habló el jefe de la manada, Joel Sánchez.

"Con el accionar me voy satisfecho, sobre todo por el segundo tiempo. En el primero me parece que Dorados tuvo mucho mejor control de pelota, cosa que nos cuesta mucho aceptar, porque lo mejor que tiene Leones Negros es la elaboración y posesión. En la segunda parte hay unos ajustes con lo que se vio diferente el equipo e incluso mejor que ellos (Dorados) y sacamos un punto que no es bueno porque estamos fuera de zona de liguilla, pero por lo que se vio, me parece que fue justo", fue un partido totalmente diferente viendo cada 45 minutos por separado donde cada equipo domino un tiempo aclara Joel Sánchez.

Dada la calendarización del Ascenso MX, se tiene programado para el 'Equipo que nació grande' una nueva visita para la jornada 15, esta será ante Murciélagos el próximo viernes en Los Mochis. "Habrá que preparar el siguiente partido ante Murciélagos, que será otra visita complicada y donde estamos obligados como cada partido a sacar los tres puntos", el partido se llevará a cabo el siguiente viernes en el Estadio Centenario Los Mochis a partir de las 22:05 hrs.

Los Leones Negros han buscado concebir un proyecto estable liderado con jugadores de experiencia como Jorge Mora, Rafael Figueroa, Ismael Valadéz, etc; y una cantera que de a poco comienza a sacar jugadores interesantes. "Si tenemos la oportunidad de poner a un extranjero o mexicano y están en igualdad de circunstancias, yo siempre optaré por los mexicanos. Nosotros tenemos un proyecto muy claro, tenemos al goleador del torneo, que el año pasado metió una cuota importante de goles. Eso nos da gusto y esperemos que siga con esos goles, estoy contento porque esta Ismael con nosotros respondiendo", es así como la gran pareja entre Mora y Valadéz sigue dando de qué hablar cada fin de semana que pasa.