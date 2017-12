Antonio Mohamed: " Hablar en caliente no hubiese sido correcto"

Google Plus

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

Tras una semana en silencio, el estratega del conjunto de Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, compareció en conferencia de prensa de cara a lo que será la Final de la Copa MX a disputarse este jueves en la cancha del Estadio BBVA ante los ‘Tuzos’ del Pachuca, equipo que ya cumplió con su participación en el Mundial de Clubes.

De inmediato y antes de atender los cuestionamientos de los medios, el ‘Turco’ tomó la palabra y dijo lo siguiente: “Nos tomamos una semana como institución para hacer un pequeño duelo por la derrota en la Final, creo que hablar en caliente no hubiese sido correcto. El dolor que nos invade fue bastante, hoy podemos ver la luz, estamos de pie, de vuelta. Nos dolió muchísimo el haber perdido pero aceptamos la derrota. Estamos de pie y estamos más fuertes que nunca”.

Posteriormente ‘Tony’ fue cuestionado sobre su continuidad con la institución regiomontana: “Estamos planificando lo que es el semestre próximo, la Final se puede ganar o perder, estamos en el mismo proyecto, que Monterrey sea Campeón. Tengo las fuerzas intactas para conseguir el título que tanto estamos buscando”.

“Seguramente algunos cambios se van a hacer, para retocar o genera una ilusión nueva en algunos futbolistas. No me quedó con solamente el análisis del resultado, me voy con todo lo que fue el camino recorrido que fue excelente. Nos faltó un poquito para que fuera perfecto”, explicó el estratega albiazul donde aseguró habrá algunos movimientos en la zona defensiva de su equipo.

Mohamed mandó un mensaje para su afición que aún sigue dolida por caer ante el acérrimo rival en la Final del Apertura 2017: “Que crean en este proyecto, la directiva hace todo para que la gente tenga un gran equipo todos los fines de semana. Los resultados ya son accidentes, en este caso lo fue. Ya estamos recuperados del golpe, necesitamos del apoyo de la gente para volver a empezar y que el proyecto siga con la misma fuerza”.

Finalmente el ‘Turco’ confirmó la llegada de Jonathan Urretaviscaya que dejará al Pachuca y se convertirá en refuerzo para Monterrey, además negó el rumor de una posible alta de Rodolfo Pizarro, actual elemento de las Chivas.