Amaro Antunes na CCC

Amaro vai ter a oportunidade de correr corridas WorldTour // Fonte: fcporto.pt

Amaro Antunes, segundo classificado da Volta a Portugal deste ano, assinou um contrato válido com a equipa Continental Pro polaca CCC Sprandi Polkowice e deu o salto que se esperava.

"Estou muito feliz por ter chegado a acordo com a CCC Sprandi Polkowice. É uma equipa que oferece excelentes condições para que os corredores possam competir a nível internacional contra as melhores equipas do mundo", referiu Amaro Antunes.

Sabe-se, e o próprio admitiu, que tinha a oportunidade de dar um salto ainda maior e assinar já por uma equipa do WorldTour, mas o português preferiu dar um passo mais pequeno para que tenha a oportunidade de liderar esta equipa, visto que uma das figuras da equipa nesta temporada, Felix Grossschartner, transferiu-se para Bora-Hansgrohe.

Esta era a oportunidade que Amaro procurava e agora tem tudo para se mostrar e para evoluir cada vez mais como ciclista, qualidade e potencial não lhe faltam.