Sérgio Conceição garante: "Estamos na luta até a última gota"

A jornada 24 entre FC Porto e Rio Ave no Estádio do Dragão este sábado à noite ficou empatado a uma bola.

Depois do empate do Benfica contra o Vitória de Setúbal, os Dragões tinham a oportunidade de se distanciar do seu rival e ficar com três pontos de avanço.

Chancel Mbemba colocou o estádio aos saltos com a inauguração do marcador aos 18 minutos, depois de um ressalto onde a bola encontrou o Japonês Shoya Nakajima e este ter providenciou a assistência.

Golo do @FCPorto ! Marca Mbemba, aproveitando um ressalto a um canto dos dragões. Azuis e brancos na frente. pic.twitter.com/BJVJ3YFDz4 — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) March 7, 2020

O segundo golo dos azuis e brancos chegou a surgir 78 minutos só que depois da longa espera de análise do video-árbitro, o golo acabou por ser anulado por fora-de-jogo.

Sérgio Conceição atirou em flash interview que houve um penálti por assinalar mas garante que os adeptos "podem contar connosco."

"Fizemos um golo que foi anulado por três centímetros. Temos que aceitar, a favor ou contra estão as linhas, depende muito do momento em que as metem, nem sei o que dizer numa situação destas. Depois, penso que tivemos mais do que ocasiões para ganhar o jogo. Tendo inclusive um penálti [por marcar] do tamanho da Torre dos Clérigos.

Os jogadores tiveram uma atitude fantástica na parte final, nos últimos 10 minutos, no tempo de descontos foi mais com o coração do que com a cabeça. Apostámos tudo na parte final para ganhar o jogo", afirmou Conceição."

Durante os 10 minutos de compensação, os vila condenses contaram com algumas oportunidades para marcar mas os seus esforços acabaram por não ser efetivos.

Com este resultado o Porto mantém a liderança com um ponto na frente do Benfica, enquanto que no próximo domingo a equipa de Conceição irá viajar até Vila Nova de Famalicão para jogar contra os Famalicenses onde Alex Telles irá ficar de fora por acumulação de amarelos.

O Rio Ave receberá o Paços de Ferreira no Estádio dos Arcos na próxima sexta-feira.