Sérgio Conceição e o segundo título conquistado com o FC Porto: "Os adeptos mereciam estar"

O Futebol Clube do Porto conquistou o seu 29º campeonato frente ao Sporting na passada quarta-feira no Estádio do Dragão.

A vitória caseira de 2-0 ditou a primeira derrota a Rúben Amorim, como treinador dos Leões. Enquanto Sérgio Conceição registrou assim o seu segundo título da Liga Nos em três anos como treinador dos Dragões.

No entretanto, o troféu de campeão só iria ser entregue no próximo jogo contra o Moreirense, num duelo acabado em uma confortável vitória por 6-1. A noite também ficou marcada pela despedida do árbitro Jorge Sousa ao futebol.

Depois de uma temporada onde ambos Porto e Benfica lutaram por um lugar no topo no correr da competição, surgiu uma inesperada pandemia que levou o futebol a parar por 88 dias. Só veio a ser retomado no começo de Junho com os jogos a serem realizados à porta fechada.

Lembre-se que a jornada até aqui não foi fácil sendo que a equipa de Conceição esteve atrás do seu rival, Benfica por sete pontos. Duas dessas vezes, venceu no Estádio da Luz por 2-0, impondo assim os primeiros pontos perdidos as Águias.

Desde do recomeço após paragem em Março, os rivais de Lisboa foram desperdiçando pontos no caminho com três empates com, Tondela, Portimonense e Famalicão respetivamente e uma derrota caseira frente ao Santa Clara por 4-3. Enquanto os azuis e brancos, perderam apenas um jogo e empataram outro, mostrando melhor aproveitamento após a pausa de três meses.

A festa dos Portistas foi longa na noite do 20 de Julho, apesar de os adeptos não poderem estar presentes, as celebrações contagiantes fizeram chegar ao longe.

O treinador de 45 anos reiterou a união do grupo durante a temporada, e lembrou que a esperança esteve sempre presente.

"A palavra certa foi 'união'. A união deste grupo. Acreditaram num momento difícil. Depois do jogo com o Braga, ficámos a uma distância considerável do nosso rival e foi fundamental esse acreditar que era o nosso trabalho e a nossa qualidade.

Conceição lamentou o apoio número 12 da equipa, os adeptos que por causa da pandemia do Covid-19 não puderam estar presentes.

"É uma pena isto estar tão bonito, adeptos tão apaixonados como os nossos, estarmos ali a receber o troféu e fazer seis golos a uma equipa que normalmente não sofre golos e golos de uma beleza incrível e não está aqui ninguém. Os adeptos mereciam estar."

Lembrando também que ainda há duas últimas finais, contra o Sporting de Braga para o fecho da época de 2019-20 e a final da Taça de Portugal a se realizar no dia 1 de Agosto.

"Nós agora pensamos é em desfrutar do momento e preparar bem os jogos que estão por vir. Temos de ser sérios independentemente daquilo que acontecesse. Há equipas que estão a lutar por objetivos diferentes e nós temos de dar uma resposta à imagem daquilo que é a grandeza deste grande clube. A partir de agora, o jogo mais importante para nós é a final da Taça de Portugal."

O capitão do clube, Danilo Pereira descreveu um "sentimento único" a conquista do título, não era só da equipa, "nunca vou esquecer na minha vida."

"Levanto (o troféu), não só para mim mas para todos os Portistas que infelizmente não puderam estar aqui no estádio, era mais feliz e gratificante se eles estivessem aqui.

"Nem sei descrever porque, o sentimento é muita emoção para descrever isto e estou muito feliz pela equipa toda ter conseguido este troféu."

A equipa Portista termina assim a temporada com um registro de melhor ataque e defesa do campeonato, somando quatro empates, três derrotas e 25 vitórias, resultando em 67 golos marcados e 19 sofridos.