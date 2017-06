Lindelof vai vestir a camisola do Manchester United

Google Plus

Lindelof quase certo no United.

O anúncio é quase oficial: o central Victor Lindelof será jogador do Manchester United de José Mourinho. O clube inglês confirmou as negociações com o SL Benfica faltando apenas acertar alguns detalhes.

O jovem titular das águias e da selecção sueca vestiu a camisola principal do clube da Luz em 72 ocasiões tendo sido uma aposta firme de Rui Vitória nas duas últimas épocas. Ao que tudo indica o Benfica irá encaixar cerca de 35 milhões de euros pela transferência do sueco.

O United garante assim um central alto, veloz e polivalente, valências estas que Mourinho aprecia imenso para delinear a estratégia defensiva das equipas que orienta.