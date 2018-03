Liga Europa: Empate não tira 1\8 ao leão

Google Plus

O Astana pregou um susto ao Sporting logo no primeiro minuto com Twumasi atirar ao poste, mas no minuto seguinte os leões marcaram por intermédio de Bas Dost, que de cabeça deu o melhor seguimento a um centro de Bryan Ruiz.

A formação cazaque assumiu o jogo e o Sporting ficava no seu meio-campo, tentando o contra-ataque, mas com pouco sucesso. Despotovic acertou no poste ao minuto 36'. Foi por isso sem surpresa que o Astana empatou aos 37' minutos por Tomasov, na sequência de um canto.

No regresso dos balneários, o Sporting veio com outra postura, e voltou a colocar-se em vantagem, num grande golo de Bruno Fernandes.

O camisola 8 encheu o pé e de fora da área, atirou forte e colocado. Dez minutos depois o mesmo Bruno Fernandes surgiu isolado frente a Eric e fez o 3-1. A partir daqui os leões relaxaram e houve tempo para Rafael Leão se estrear nas provas europeias.

A dez minutos do fim, Twumasi aproveitou uma bola vinda de um desvio de William Carvalho, para reduzir para 3-2. E foi na última jogada do jogo que o Astana chegou ao empate. Num pontapé de canto, o esférico vem para fora da área e de primeira Shomko remata cruzado fazendo a igualdade.

O Sporting segue assim para os oitavos de final e o seu adversário já é conhecido. O Viktoria Plzen é o próximo adversário dos leões.