Sporting confirma regresso de Augusto Inácio

Nesta terça-feira, o Sporting confirmou o regresso de Augusto Inácio ao clube. Aos 63 anos de idade, o antigo técnico do Zamalek volta ao emblema lisboeta, onde já foi jogador, treinador e dirigente, para desempenhar as funções de Diretor Geral do Futebol.

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Augusto Inácio para que este assuma, de imediato, o cargo de Director Geral do Futebol. Augusto Inácio ficará com a responsabilidade da gestão plena do Futebol Profissional do Sporting Clube de Portugal, reportando ao Conselho de Administração da SAD.

Com a contratação de Augusto Inácio, a Sporting SAD regressa à matriz original do projecto iniciado há 5 anos pela actual Direcção e Administração.

Por decisão do próprio, o Presidente do Conselho de Administração da SAD e do Clube deixará de estar presente no banco de suplentes no jogos da equipa de Futebol Profissional, exercendo as suas funções institucionais.

A Sporting SAD deseja a Augusto Inácio as maiores felicidades profissionais e pessoais", pode ler-se no comunicado emitido pelos leões.

Entretanto, o conjunto verde e branco voltou a divulgar uma nota oficial para confirmar que Inácio não foi contratado para substituir André Geraldes.

Apesar dos casos de corrupção aos quais foi associado nas últimas semanas, o Team Manager leonino voltará ao cargo assim que a justiça permitir que o responsável verde e branco volte a desempenhar funções no clube.