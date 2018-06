Empate é sempre bom presságio

O jogo até começou bem para o lado dos portugueses quando logo aos 4' foi assinalada grande penalidade sobre Cristiano Ronaldo que ao bater o guarda-redes do Manchester United, De Gea, abriu o marcador.

E assim ficou até ao empate da Espanha, após Gonçalo Guedes ter deixado passar a oportunidade do 2-0. Diego Costa lança-se assim para a baliza de Rui Patrício e marca golo aos 24', mas sem antes ter feito falta sobre Pepe durante a jogada. A falta não foi assinalada e o golo foi mesmo validado.



Antes do intervalo, o sujeito do costume, o capitão das quinas, quis fazer das suas e bateu, mais uma vez, De Gea. O intervalo chegou e o 2-1 para Portugal estava concretizado.



Com a segunda parte chegou também a eficácia e a resposta da La Roja não tardou. Diego Costa bate novamente a defesa portuguesa e relança o empate no jogo aos 55'. Empate esse que durou 3 minutos, pois logo de seguida Nacho marca e quase dita o fim da partida.



Com as mexidas na equipa, a seleção portuguesa, ganhou mais velocidade e frescura. A entrada de João Mário, Ricardo Quaresma e André Silva levaram a que a equipa pressionasse mais e quisesse marcar para tentar dar a volta ao resultado. E deu.



O capitão não deu a derrota como confirmada e no último minuto do tempo regular marca de livre direto, deixando De Gea sem possibilidade de defesa.



As contas do grupo B deixam o Irão em primeiro lugar com 3 pontos após a vitória da equipa de Carlos Queirós por 1-0, Espanha e Portugal com 1ponto e em último Marrocos com 0 pontos.

A equipa lusa volta a jogar no dia 20 (Quarta-Feira), às 13h, frente a Marrocos, em Moscovo.