Portugal sofre mas vence

Ronaldo aproveitou o cruzamento de João Moutinho e marcou cedo repetindo o que aconteceu no jogo contra a Espanha, garantido desde logo um maior conforto para a seleção nacional, num jogo bastante pressionado por parte dos africanos.

Gonçalo Guedes ainda teve a chance do 2-0, mas, tal como no jogo anterior, deixou-se ser pressionado pelos centrais e não conseguiu fazer o remate à baliza já dentro da área.



Para este jogo o selecionador português apenas fez uma alteração em relação ao 11 do primeiro jogo. Entrou João Mário para o lugar de Bruno Fernandes que, mais tarde, entrava para substituí-lo. A jogo ainda foi Gelson e Adrien, para os lugares de Bernardo Silva e João Moutinho.



A equipa adversária pressionou bastante, principalmente na segunda parte, obrigando a defesa portuguesa a estar bastante atenta, nomeadamente Cedric e Fonte que conseguiram evitar o pior, assim como Rui Patrício que esteve sempre em cima das jogadas marroquinas, fazendo grandes defesas e a evitar o golo do empate.



O capitão das quinas ainda protestou pela falta de consulta do VAR nos jogos, pois leva um ligeiro toque dentro da área, deixando a seleção a pedir penálti. Nada foi assinalado.



Marrocos, junta-se assim ao Egito e são as primeiras seleções a ser eliminadas do Mundial 2018, após derrota com o Irão e com Portugal no grupo B e pela Rússia e pelo Uruguai no grupo A.

O grupo B tem assim três equipas a lutar pelos oitavos-de-final até à ultima jornada. Portugal está provisoriamente em primeiro lugar do grupo com 4 pontos, de seguida o Irão com 3 e a Espanha em terceiro com 1 ponto.



O outro jogo desde grupo vai ter lugar às 19h e vai pôr frente-a-frente Irão e Espanha. Em caso de vitória o Irão passa para primeiro lugar, garantindo à partida a passagem à fase seguinte da prova.



Portugal volta a jogar no dia 25, às 19, frente à equipa de Carlos Queirós, no mesmo dia em que a Espanha vai defrontar os já eliminados, marroquinos.