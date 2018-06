Segunda tentativa para Neymar e companhia

Esta sexta-feira, Brasil e Costa Rica partem à procura de uma vitória que os coloque bem colocados na classificação do grupo E. A seleção canarinha vem de um empate a um golo frente à Suiça. Os costarriquenhos entraram no Mundial com uma derrota no jogo contra a Sérvia. Assim sendo, este jogo é uma prova de fogo para as aspirações de ambas as equipas.

O Brasil parte como favorito para este jogo. A equipa de Tite espera colocar em campo o seu melhor futebol e satisfazer as expectativas dos adeptos. Neymar está apto para jogar ainda que, segundo Tite, com algumas limitações. Recorde-se que o jogador do PSG abandonou o treino de terça-feira com dores no tornozelo.

Por outro lado, a seleção costarriquenha procura pontuar pela primeira vez neste Campeonato do Mundo. Keylor Navas é a grande figura da seleção e estará encarregue de parar Neymar e companhia.

O desfecho do grupo E ainda está em aberto mas este jogo será fundamental para os objetivos de brasileiros e costarriquenhos. O jogo está marcado para esta sexta-feira, as 13h00 em Portugal no estádio de São Petersburgo.