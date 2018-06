Vitória brasileira ao cair do pano

Google Plus

Foi preciso espera até ao período de descontos para ver golos no embate entre o Brasil e a Costa Rica. A seleção canarinha procurou o golo de todas as formas possíveis mas a defesa costarriquenha não foi fácil de superar, muito por culpa de Keylor Navas. O guarda-redes do Real Madrid fez uma grande exibição anulando o golo à seleção de Tite em várias ocasiões.

Danilo foi baixa para este jogo e foi substituído por Fagner. Gabriel Jesus e Willian formaram juntamente com Neymar o tridente ofensivo do Brasil.

O Brasil partia como favorito para este jogo e foi quem tomou a iniciativa durante todo o jogo. A Costa Rica foi capaz de criar alguns sustos mas acabou por passar a grande parte do jogo a tentar impedir o golo dos brasileiros.

Neymar caiu na área e o árbitro assinalou grande penalidade. No entanto, depois de consultar o VAR voltou atrás na decisão. O golo esse que acabou por chegar ao minuto 92. Coutinho apareceu na área para rematar uma bola perdida. O golo foi muito celebrado devido à importância dos 3 pontos. Nos últimos instantes do jogo o Brasil chegou ao 2-0 com um golo de Neymar.

Na ultima jornada o Brasil joga com a Sérvia e a Costa Rica com a Suiça.