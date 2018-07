França na final do Mundial 2018

Está encontrado o primeiro finalista do Mundial da Rússia 2018. A França saiu vencedora num embate muito equilibrado frente à Bélgica. O jogo fui muito disputado no meio-campo e foram raras as grandes oportunidades de golo.

A Bélgica dominou a posse de bola, como tinha vindo a fazer até ao momento, aproveitando a qualidade dos jogadores do meio-campo. A seleção francesa esteve muito concentrada no jogo, concedendo apenas 6 faltas durante os 90 minutos. A boa preparação tática feita por ambos os selecionadores na prévia do jogo resultou numa primeira parte com pouca ação ofensiva.

No início da segunda parte chegou o momento determinante do jogo. Num canto do lado direito, Griezmann cruzou a bola e Umtiti cabeceou para o fundo da baliza de Courtois. O golo acabou por ser crucial no resultado final do jogo.

À medida que passava o tempo, a Bélgica aumentava o número de investidas no ataque mas a equipa estava pouco inspirada e não foi capaz de chegar ao golo.

O jogo terminou com 1-0 e com a festa dos franceses. Amanhã irão descobrir quem será o seu adversário na final de domingo.