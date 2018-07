Vitória belga no jogo de consolação

Bélgica e Inglaterra voltaram defrontar-se após o encontro na fase grupo. Jogo que terminou com a vitória belga por 1-0, com um golo de Januzaj. Desta vez a vitória valia o terceiro lugar no Mundial 2018. Apesar da desilusão por não estarem presentes na final, ambas equipas mostraram empenho em garantir um lugar no pódio. O jogo representava também um confronto de goleadores. Kane e Lukaku partiam com 6 e 4 golos, respetivamente, para este jogo.

A primeira parte foi dominada pela seleção belga. A equipa de Roberto Martinéz adiantou-se logo aos 4 minutos com um golo de Meunier, numa jogada de contra-ataque típica da equipa belga. A Inglaterra não foi capaz de impor o seu jogo durante os primeiros 45 minutos, permitindo que o jogo fosse jogado ao ritmo dos belgas.

No segundo tempo o jogo foi mais dividido, principalmente nos últimos 20 minutos, quando a Inglaterra aumentou a velocidade de jogo e tentou chegar ao empate de uma maneira mais direta. Ainda assim não foi capaz de criar grandes situações de perigo, a não ser uma protagonizada por Eric Dier, que levantou a bola por cima de Courtois mas que não deu em golo porque Alderweireld evitou em cima da linha.

Com a Inglaterra subida no terreno, houve mais espaço para as saídas rápidas para o ataque dos belgas. No minuto 82, numa dessas ações, Eden Hazard marcou o 2-0 a favor da Bélgica e garantiu a vitória da sua equipa.

Com esta vitória, a Bélgica é a terceira classificada neste Campeonato do Mundo, o melhor resultado da sua história.