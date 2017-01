Sporting: Elias de partida para o Atlético Mineiro

Foto: Facebook do Sporting CP

O médio internacional canarinho, Elias chegou ao Sporting em Agosto de 2016, mas as más exibições e o salário elevado do jogador terão levado os leões a vender o atleta. O Atlético Mineiro estará muito perto de rubricar um acordo pelo jogador para viajar para o Brasil a título definitivo. O Presidente do Atlético já se terá inclusive reunido com a direção sportinguista, faltando apenas oficializar o negócio.

A revolução no plantel verde e branco continua e, para álem de Elias, também Markovic e João Pereira já abandonaram a equipa orientada por Jorge Jesus.