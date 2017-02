Sporting: Rui Patrício soma 400 jogos pelos leões

A estreia de Rui Patrício na equipa principal do Sporting foi há já quase uma década numa partida frente ao Marítimo, num jogo em que saltou do banco para defender uma grande penalidade. Desde então que o apelidado S. Patrício não mais perderia as luvas titulares dos verde e brancos. Nos leões conquistou Taças internas, mas alimenta ainda o sonho de se sagrar campeão nacional. O guardião foi recentemente considerado o segundo melhor guarda redes da Europa, apenas atrás do mítico Buffon.

Aos 29 anos é já um símbolo do futebol sportinguista, e na partida diante o Rio Ave diminuiu a baliza ao registar uma exibição incrível e digna da marca Histórica de 400 duelos pelo clube de Alvalade. Com Patrício entre os postes os leões garantem um guardião muito alto e concentrado, com reflexos incomuns, sendo também um verdadeiro líder e uma das principais bandeiras de sempre da famosa formação sportinguista.