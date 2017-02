Soares samba no Carnaval do Bessa: Porto vence Boavista (1-0)

O Porto venceu o Boavista e mantém a perseguição ao Benfica // Foto: Facebook do FC Porto

O Estádio do Bessa foi o palco do empolgante derby Boavista x Porto da ronda 23 do campeonato. Os dragões comandaram globalmente o duelo e resolveram o jogo ao minuto 7. O médio criativo Oliver inventou uma jogada de sonho, driblando as panteras e servindo Corona. O mexicano assistiu o inevitável Soares, que resolveu o jogo logo na primeira parte.

O Boavista tentou responder por intermédio de Iuri Medeiros, mas Casillas mostrou estar à altura das investidas das panteras. Na segunda parte, relevo ainda para a expulsão de Maxi Pereira no lado do Porto, logo a seguir a Nuno Henrique ser obrigado a deixar os relvados por lesão, com as substituições do Boavista esgotadas. Os azuis e brancos não deixaram as águias voarem na liderança e continuam a apenas 1 ponto da equipa de Rui Vitória. O Boavista está confortável na tabela, mas merecia estar mais destacado na luta pela Europa.