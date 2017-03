Benfica: Pizzi escapa ao amarelo e jogará o Clássico

Pizzi estará nas contas de Rui Vitória para o Clássico // Foto: Facebook do SL Benfica

São já 16 as jornadas que Pizzi cumpriu em risco de suspensão. Na Capital do Móvel o Benfica empatou, mas o médio lusitano voltou a ser uma das águias mais inspiradas, pelo que é fundamental para Rui Vitória poder contar com o jogador para o Clássico da próxima jornada da Liga NOS. Numa fase em que a luta pelo título está a ferver, a presença de Pizzi no miolo enquanto número 8 é determinante para equilibrar a equipa, tanto a defender como a atacar. Até ao momento o atleta já alinhou em 26 partidas na Liga, registando assim presença em todas as jornadas e tendo marcado 9 tentos, números que resumem a importância de Pizzi na estratégia encarnada.