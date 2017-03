A luta pelo título: os jogos, os pontos e as contas

Google Plus

Foto: Site Oficial FC Porto

Faltam duas semanas para o Clássico, que é como quem diz que faltam duas semanas para a ajuda na decisão do título de Campeão Nacional.. FC Porto e Benfica são os dois grandes que estão na corrida e tudo pode acontecer. Já o Sporting sabe que matematicamente tudo é possível, mas a verdade é que a 10 pontos do líder, as contas não são fáceis.

Um fim de semana sem sorte

Na visita a Paços, o Benfica viu a bola ir à barra, viu os remates sair ao lado e no final do jogo viu o empate ser uma certeza. Pior do que isso, viu que o resultado não mexeu do início ao fim da partida.

O FC Porto recebia o Vitória de Setúbal e quando a vitória parecia certa, o empate, mas desta vez a uma bola, passou a ser uma garantia. Os azuis e brancos acusaram pressão e chegam à Luz com mais a perder do que propriamente a ganhar... Se ganharem, ficam 2 pontos à frente ... Se perderem? Mantêm-se no segundo posto e, caso o Sporting vença na ida a Arouca, podem permitir a aproximação e arriscar lutar pelo segundo posto.

Bem vistas as coisas foi um fim de semana sem sorte para ambos os emblemas, mas com o Benfica a agradecer aos sadinos pela "ajuda" na visita ao Dragão.

As contas e os pontos

Contando com o Clássico, são oito os jogos que cada uma das 18 equipas da 1ª Liga ainda tem de fazer para que se apure o Campeão. São mais de 720 minutos de jogo e são 24 os pontos que ainda se podem atribuir. Ninguém pode dizer que sabe quem será o Campeão Nacional 2016/2017, mas a realidade é que Benfica e FC Porto estão mais perto de conquistar esse título.

O último jogo entre os dois emblemas acabou empatado a 1. | Foto: Site Oficial FC Porto

O Sporting tem dez pontos de diferença do 1º posto, nove do segundo, o que equivale a quatro vitórias para conseguir ultrapassar os eternos rivais. Para isso acontecer era preciso que FC Porto e Benfica perdessem quatro jogos depois da visita dos azuis e brancos à Luz e que, pelo menos, empatassem entre si.

Contas difíceis? Talvez, mas recordemos agora os jogos que os 3 grandes ainda têm pela frente.

O que falta jogar

Teoricamente, entre os dois principais candidatos ao título, aquele tem os jogos mais "simples", é o actual campeão nacional.

As Águias recebem o FC Porto, visita o Moreirense, mas logo depois recebem o Marítimo. A equipa da madeira foi uma das duas equipas que conseguiu vencer os pupilos de Vitória por 2-1 na Ilha em Dezembro passado..

Segue-se a visita a Alvalade, a recepção ao Estoril, a visita a Vila do Conde, o último jogo na Luz com o Vitória de Guimarães e depois a última paragem no Bessa.

Já o FC Porto depois da visita a Lisboa, recebe o Belenenses, vai a Braga e logo depois recebe o Feirense. Logo depois da visita a Chaves, a ida à Madeira pode trazer dores de cabeça a Nuno Espírito Santo. Nos 120 minutos restantes a recepção ao Paços, o término em Moreira de Cónegos poderá vir a ser um descanso...

Resta saber afinal onde vão ficar estes 24 pontos, porque a verdade é que ainda nada está decidido.