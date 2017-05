Moreirense - Tondela: Só um fica Liga na NOS

Moreirense - Tondela: Só um fica Liga NOS

Com o Nacional já despromovido resta uma vaga para saber, quem faz companhia ao conjunto madeirense na ida para a Segunda Liga. Esse lugar só pode ser ocupado, por Moreirense ou Tondela.

Os dois emblemas estão separados por três pontos, com os de Cónegos a somarem 32, contra os 29 dos tondelenses. Nesta altura e quando faltam somente duas jornadas para terminar o campeonato, é a equipa orientada por Petit que está mais perto de garantir a manutenção.

Para isso basta-lhe vencer na próxima jornada na deslocação ao Restelo, para defrontar o Belenenses ou esperar que o Tondela faça um resultado igual, ou pior no reduto do Arouca.

Uma derrota do Moreirense aliada a um triunfo do Tondela, deixa os dois conjuntos em igualdade pontual, com vantagem no confronto directo para a equipa minhota.

Assim, tudo se irá decidir na última ronda com o Tondela a receber o Sporting Braga, e o Moreirense a jogar também em casa diante do FC Porto.

Aos comandados de Pepa só interessa pontuar, e mesmo assim terão sempre de fazer um resultado melhor que o Moreirense. A situação inverte-se obviamente no caso da equipa de Petit.

Muitas contas para se fazerem e dois jogos para serem disputados, que vão certamente prender às rádios e televisões, os adeptos das duas equipas. O certo é que no final, só uma delas ficará na Liga NOS.