Bayern utiliza Renato...para provocar Dortmund

Muitas são as comparações feitas entre os jogadores dos dois rivais alemães e ainda para mais quando os balanços económicos são publicados.

Quer Renato Sanches, quer Ousmane Dembélé estão ambos a cumprir a primeira época no futebol alemão.

O jovem avançado do Borussia Dortmund, custou cerca de 15 milhões de euros e tem sido muito elogiado pela imprensa e comentadores do próprio clube. Um dos principais destaques é a relação qualidade-preço do francês.

Tais artigos a referir a qualidade do jogador do BVB também incluiam referências a Renato Sanches e aos 35 milhões de euros pagos pelo já campeão Bayern de Munique pelo internacional português.

Farto das comparações e criticas ao português, o presidente do Bayern saiu em defesa de Renato:

"É mais difícil integrar e fazer evoluir um jogador como Renato Sanches no Bayern do que no Borussia Dortmund, porque para o fazer aqui é preciso tirar o lugar a alguém como Arturo Vidal", afirmou Uli Hoeness, recusando assim a ideia de que Carlo Ancelotti não aposta em jovens.

Em termos de estatisticas, Ousmane Dembélé leva 47 jogos em todas as competições pelo Dortmund, 31 na Bundesliga, e soma 9 golos e 20 assistências, sendo que 6 golos e 12 assistências foram no campeonato.

Já Renato fez 25 jogos, 17 deles na Bundesliga, tendo sido titular em apenas 9 jogos.