Jornada 34: Com quase tudo decidido

Foto: Shiffer.pt

Com a conquista do tetracampeonato por parte do Benfica e com já tudo decidido nos lugares europeus, a única incógnita é quem acompanha o Nacional rumo à 2.ª Liga.

O futuro destas 3 equipas vai ser decidido: Tondela, Moreirense e Arouca. Destes 3 emblemas, o Arouca é o clube que está melhor posicionado, pois tem 3 pontos de vantagem sobre o Tondela, que se encontra neste momento em zona de descida. Os Arouquenses vão defrontar este domingo o Estoril e um empate basta para que se mantenha a salvo no principal escalão português.

Quanto ao Moreirense, tem um ponto a mais que o Tondela e depende apenas de si próprio para garantir um lugar na liga NOS. A equipa necessita de uma vitória para consumar a manutenção, mas o seu adversário não é dos mais fáceis, pois vai jogar frente ao FC Porto.

Por último temos a equipa em de Pepa, o Tondela. A equipa tem que vencer, obrigatoriamente, e esperar que os outros dois emblemas escorreguem. O Tondela vai receber o Sporting Braga no jogo mais importante da época.

Todas as partidas destas 3 equipas vão ter lugar este domingo às 18 horas.