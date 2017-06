Google Plus

Dragão André Silva a um passo do Milan

O FC Porto está na eminência de perder uma das jóias do Olival. O avançado André Silva, de 21 anos, irá efectuar exames médicos esta segunda-feira para se tornar jogador do Histórico AC Milan. Os contornos do negócio não são ainda públicos, mas o valor da transferência rondará os 40 milhões de euros.

O jovem deu nas vistas ao serviço dos dragões, tendo esta temporada somado 16 golos, um número que lhe permitiu festejar o título de melhor marcador português do campeonato. Nas quinas o craque soma e segue ao lado de Cristiano, e é uma das principais apostas de Fernando Santos para a Taça das Confederações.