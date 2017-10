Juventus x Sporting: Dala, Coentrão e Doumbia convocados

Rui Patrício a aquecer antes do jogo frente ao Barcelona, em Alvalade. (Fonte: Getty Images)

O Sporting entra em campo esta quarta-feira para defrontar a Juventus, num jogo a contar para a terceira ronda do grupo D da Liga dos Campeões.

Num total de 24 elementos que figuram na convocatória dos leões, que partiram hoje para Turim, o destaque vai para três jogadores em especial: Gelson Dala, Coentrão e Doumbia. Para além da continuação do angolano relativamente ao encontro com o Oleiros para a Taça da Liga, Jorge Jesus conta com o regresso de Fábio Coentrão (que, nos últimos dias, esteve a contas com um processo de revitalização muscular) e, ainda, com o avançado Seydou Doumbia, que já treinou sem limitações em Alcochete.

Consulte aqui a lista completa dos convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, Salin e Pedro Silva;

Defesas: Ristovski, Piccini, Coates, André Pinto, Mathieu, Fábio Coentrão e Jonathan Silva;

Médios: William Carvalho, Palhinha, Petrovic, Battaglia, Mattheus Oliveira, Bruno Fernandes, Bruno César, Iuri Medeiros, Gelson Martins e Acuña;

Avançados: Podence, Gelson Dala, Doumbia, Bas Dost.