Crónica: Belenenses x Sporting

A poucos dias do Dérbi frente ao Benfica, o Sporting teve de passar num outro dérbi para chegar às meias finais da Taça. Já foram tempos em que os leões ameaçavam jogar com os júniores nesta competição, mas desta vez as equipa de Jorge Jesus entrou na máxima força, deixando apenas Gelson de fora.

Apesar disso, foi o Belenenses a entrar mais dinâmico no jogo mas sem criar grandes ocasiões de perigo. Já os leões encontravam sempre Yebda e André Sousa, que 'destruiam' as tentativas de construção de jogo do Sporting.

A primeira parte foi desinspirada de ambas as partes mas a segunda trouxe o que faltou no ínicio. Maurides desperdiçou um golo feito e Jesus não ficou indiferente a isso, colocando Gelson Martins.

Mas foi de Acuña o primeiro golo do jogo aos 74 minutos, mas nem deu para festejar, a bola foi ao centro e aos 76 minutos Coates marcou na própria dando o 1-1 final.

O empate serviu à equipa de Alvalade uma vez que a diferença de golos era superior à de Marítimo, que acabou posicionado em segundo lugar com os mesmos pontos que o Sporting.

Os leões seguem assim para a 'Final Four' e juntam-se a Vitória de Setúbal no lote das meias finais.