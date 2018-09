Zagueiro do Sporting, Tiago Ilori está na mira do futebol holandês

Uma das maiores revelações da categoria de base do Sporting, pode estar de saída do clube. O zagueiro Tiago Ilori, de 20 anos, capitão da seleção portuguesa sub-20 e titular do clube de Lisboa vem sendo sondado pelo PSV da Holanda.

Segundo informações do jornal A Bola, investidores ligados ao próprio clube português (que detém vários jogadores no Sporting), teriam fechado um acordo com o clube holandês para tentar trazer o jovem zagueiro. Ilori uma das esperanças da torcida leonina, seria adquirido pelo grupo e repassado ao PSV.

Quem não deve estar gostando da notícia é o treinador Leonardo Jardim, com um elenco enxuto e sem grande qualidade, perder Ilori, com a possível saída de Bruma e falta de reforços seria um duro golpe nos planos do treinador português, que tentará nesta temporada recolocar o Sporting entre os primeiros da Liga.

A diretoria alviverde, só admite negociar Tiago pelo valor integral da multa, que não foi revelado. O atleta já recebeu proposta do Liverpool da Inglaterra de cerca de cinco milhões de euros, mas o Sporting Lisboa negou a oferta, porém, com a crise financeira vivida pelo clube, uma nova boa oferta não será descartada.